В Музее моды открывается выставка уникальных авторских кукол
С 21 января по 29 февраля 2020 года в Музее моды (ул. Грециниеку, 24) пройдет выставка авторских кукол "Парфюмъ". На выставке будут представлены работы участников международного конкурса. Художникам предлагалось представить парфюм в образе куклы или игрушки.
На открытии организатор конкурса Надежда Цигановская расскажет о том, как проходил отбор работ, чем живет и как развивается волшебный мир авторской куклы. Открытие выставки состоится 21 января в 14.00 в кафе Музея моды.
ЧТО ТАКОЕ АВТОРСКАЯ КУКЛА?
Создание авторских кукол как художественное направление начало стремительно развиваться с середины XX века. От обычных кукол, которые производятся в индустриальном масштабе, авторская кукла отличается своей уникальностью. Недаром на английском она часто обозначается акронимом OOAK (One-of-a-kind).
Авторская кукла до мельчайших деталей сделана вручную, в одном экземпляре - у каждого художника свой узнаваемый почерк, свой стиль и техника исполнения.
Маленький шедевр имеет личность, обладает характером, передает настроение, которое отображено в мимике. Эти куклы, как объекты искусства, созданы для созерцания, восхищения и коллекционирования.
Авторские куклы могут характеризоваться жанром (например, реалистичная кукла, фантазийная кукла, портретная кукла и т. д.) или техникой исполнения (горячий и холодный пластик, фарфор, текстильные куклы, куклы из дерева, из папье-маше). Особым жанром являются мишки-тедди - эти симпатичные игрушки в руках художников приобрели неповторимый характер.
КОНКУРС АВТОРСКОЙ КУКЛЫ "ПАРФЮМЪ"
На выставке в рижском Музее моды будут представлены работы художников - победителей международного конкурса "Парфюмъ".
Тема конкурса - легендарные ароматы. В конкурсе участвовали 16 стран.
В Ригу едут лучшие работы конкурса - куклы и симпатичные медведи.
Мини-выставка авторской куклы в Музее моды продлится всего месяц - с 21 января по 29 февраля.
Мини-выставка авторской куклы пройдет в рамках выставки "Дама в кринолине". Это возможность не только узнать больше о моде, но и полюбоваться миниатюрными произведениями искусства.
Организатор конкурса "Парфюмъ" Надежда Цигановская (Беларусь) - художник, куратор и организатор международной выставки "Панна Doll’я", член жюри многих международных кукольных конкурсов. Авторской куклой она занимается уже 16 лет, 13 лет преподает, в том числе в Риге.
МУЗЕЙ МОДЫ: Рига, улица Грециниеку, 24. Тел. +371 20033450.
Эл. почта: fashionmuseumriga@gmail.com.