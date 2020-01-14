В Музее моды открывается выставка уникальных авторских кукол

На открытии организатор конкурса Надежда Цигановская расскажет о том, как проходил отбор работ, чем живет и как развивается волшебный мир авторской куклы. Открытие выставки состоится 21 января в 14.00 в кафе Музея моды.

ЧТО ТАКОЕ АВТОРСКАЯ КУКЛА?

Создание авторских кукол как художественное направление начало стремительно развиваться с середины XX века. От обычных кукол, которые производятся в индустриальном масштабе, авторская кукла отличается своей уникальностью. Недаром на английском она часто обозначается акронимом OOAK (One-of-a-kind).

Авторская кукла до мельчайших деталей сделана вручную, в одном экземпляре - у каждого художника свой узнаваемый почерк, свой стиль и техника исполнения.

Маленький шедевр имеет личность, обладает характером, передает настроение, которое отображено в мимике. Эти куклы, как объекты искусства, созданы для созерцания, восхищения и коллекционирования.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

Авторские куклы могут характеризоваться жанром (например, реалистичная кукла, фантазийная кукла, портретная кукла и т. д.) или техникой исполнения (горячий и холодный пластик, фарфор, текстильные куклы, куклы из дерева, из папье-маше). Особым жанром являются мишки-тедди - эти симпатичные игрушки в руках художников приобрели неповторимый характер.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

КОНКУРС АВТОРСКОЙ КУКЛЫ "ПАРФЮМЪ"

На выставке в рижском Музее моды будут представлены работы художников - победителей международного конкурса "Парфюмъ".

Тема конкурса - легендарные ароматы. В конкурсе участвовали 16 стран.

В Ригу едут лучшие работы конкурса - куклы и симпатичные медведи.

Мини-выставка авторской куклы в Музее моды продлится всего месяц - с 21 января по 29 февраля.

Мини-выставка авторской куклы пройдет в рамках выставки "Дама в кринолине". Это возможность не только узнать больше о моде, но и полюбоваться миниатюрными произведениями искусства.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

Организатор конкурса "Парфюмъ" Надежда Цигановская (Беларусь) - художник, куратор и организатор международной выставки "Панна Doll’я", член жюри многих международных кукольных конкурсов. Авторской куклой она занимается уже 16 лет, 13 лет преподает, в том числе в Риге.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

МУЗЕЙ МОДЫ: Рига, улица Грециниеку, 24. Тел. +371 20033450.