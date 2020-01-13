Латвийские гандболисты без побед завершили выступление на ЧЕ

13 января сборная Латвии по гандболу в своём третьем матче на групповом этапе чемпионата Европы проиграла команде Германии. Таким образом, латвийские гандболисты, потерпев три поражения в трёх матчах, завершили своё выступление на турнире.
Матч завершился минимальной победой сборной Германии со счётом 28:27 (16:11).
Самыми результативными в составе нашей команды стали Дайнис Криштопанс (7 мячей), Нил Крейцберг (6), а также Ингарс Дуде и Айвис Юрдж (по 5 голов). У немецкой команды больше всех мячей забросил Юлиус Кин - 8.
Таким образом, сборная Латвии на групповом этапе потерпела три поражения в трёх матчах и завершила выступления на чемпионате Европы. Ранее наша команда уступила Испании (22:33) и Нидерландам (24:32).
Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин проходит одновременно в трёх странах Австрии, Норвегии, Швеции с 9 по 26 января 2020 года. Впервые в турнире принимают участие 24 европейские сборные.