Пн, 13.01.2020
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Латвийские гандболисты без побед завершили выступление на ЧЕ

Дайнис Криштопанс (с мячом)

ФОТО: EPA/Scanpix

13 января сборная Латвии по гандболу в своём третьем матче на групповом этапе чемпионата Европы проиграла команде Германии. Таким образом, латвийские гандболисты, потерпев три поражения в трёх матчах, завершили своё выступление на турнире.

Матч завершился минимальной победой сборной Германии со счётом 28:27 (16:11).

Самыми результативными в составе нашей команды стали Дайнис Криштопанс (7 мячей), Нил Крейцберг (6), а также Ингарс Дуде и Айвис Юрдж (по 5 голов). У немецкой команды больше всех мячей забросил Юлиус Кин - 8.

Таким образом, сборная Латвии на групповом этапе потерпела три поражения в трёх матчах и завершила выступления на чемпионате Европы. Ранее наша команда уступила Испании (22:33) и Нидерландам (24:32).

Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин проходит одновременно в трёх странах Австрии, Норвегии, Швеции с 9 по 26 января 2020 года. Впервые в турнире принимают участие 24 европейские сборные.

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