Эти люди могут находиться в Латвии, и их ищут. Может, вам что-то известно?

Свою маму Пельш Валентину 1956 г. р. ищет дочь Надежда. "Я родилась в городе Лудза в 1981 году. Моя мама тогда проживала там на ул. Гагарина (сейчас Стацияс), 29. Может, у меня есть братья и сестры. Отзавитесь , пожалуйста".

Костина Александра 1956-58 г. р. ищут дочери Наталья и Олеся.

Сергея Алексеева (Карпусь) 1955 г. р. с 1991 года ищет сын Дмитрий.

Владимира Озаркова 1950 г. р. с 1993 года ищет дочь Юлия.

Своего двоюродного брата Вячеслава Щербакова 1949 г. р. и его семью ищет Ротислав.

Николая Чуйко 1952 г. р. с 2001 года ищет дочь Виктория.

Жанну Степаненко 1968 г. р. ищет сестра - Светлана Семенова.

Ольгу Хропунову 1968 г. р. ищет Истомина Галина.

Громова Николая 1938 г. р. с и его семью с 1991 года ищет сестра Мария. "У Николая было двое детей - дочь Лена и сын Василий".

Аргусь Упманис 1962 г. р. - с 1988 года этого человека ищет дочь Кристина. "Моя мама - Ельникова Раиса".

Ружа Вячеслав 1957 г. р. может проживать в Бикерниекской волости. Его очень ищет дочь Кристина.

Ольгу Шушину 1958 г. р. ищет Кастаксян Сусанна.

Мазейну Ирину 1960 г. р. ищет сестра Мазейна Мария.

Шмаркатенко Сергея 1952 г. р. ищет сестра Лидия Павленко.

Козиреву Людмилу 1952 г. р. ищет сестра по отцу Наталья.

Виталия Иванова 1959 г. р. ищет дочь Виктория Иванова.

Свою двоюродною сестру Архилову Ларису 1960 г. р. ищет Татьяна.

Самарцева Александра 1951 г. р. с 1991 года ищет двоюродная сестра Наталья.

Лыткина Бориса 1950 г. р. ищет родственница Галина.

Лейсан Веронику 1959 г. р. с 1986 года ищет сестра Светлана.

Каимову Викторию 1967-69 г. р. ищет брат по отцу Ислам Каимов.

Зайцева Александра 1949 г. р.и его семью ищет сестра Татьяна. "У Александра были дочь Оксана и сын Юра".

Емельянову Татьяну 1956 г. р. ищет сестра Вяткина Светлана.

Басянок Николай 1950 г. р., вас ищет дочь Светлана. "Мою маму зовут Голушко Галина".

Гришкина Александра 1955 г. р. с 1985 года ищет сестра Ольга.

Михайлова Виктора 1948 г. р. ищет сын Виталий вместе с невесткой Юлией.

Плитина Владимира 1958 г. р. с 1992 года ищет дочь Оксана.

Павленко Виктора 1949-50 г. р ищет Загребельная Ольга.

Рудина Эдварда 1958 г. р. с 1972 года ищет брат Андрей.

Данилова Сергея 1959 г. р. с 1987 года ищет дочь Инна.

Подянкова Алексея 1950 г. р. с 1988 года ищет дочь Наталья.

Свою маму Васину Инару 1958 г. р. с 1978 года ищет дочь Илона.

Евдокимова Алексея 1960 г. р. с 2007 года ищет сестра Лариса.

Дятлову Марину 1964-65 г. р. ищет сестра Любовь Чекрышева.

Янчик Антонину 1958 г. р. ищет подруга Надежда.

Суярову Ольгу 1956 г. р. ищет Суяров Мухаммад.

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "ЖДИ МЕНЯ" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.