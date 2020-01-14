Видео: В сериале от Netflix вновь упомянули Латвию

В среду, 1 января, на стриминговой платформе Netflix стартовал новый провокационный сериал "Мессия". Это история о том, как на Земле появляется новый Иисус. Сообщается, что в сериале часто будет фигурировать Латвия.
Сюжет сериала построен на появлении нового мессии. На Ближнем Востоке объявляется человек, который привлекает сотни тысяч людей. За ним выстраивается армия последователей. Для кого-то он самозванец, но другая часть считает его святым.
Человек по имени Аль-Масих становится влиятельным и способным изменить мир к лучшему. Но не все встречают мессию с распростертыми объятиями.
В одной из серий можно заметить упоминание о Латвии. В момент, когда героиня читает новости в интернете, она доходит до статьи про скопление российский войск на границах Латвии.
Почему создатели сериала выбрали такой странный способ показать Латвию - через конфликт с Россией - неизвестно.
Как пишет издание TMV, в сериале рассматривается не только тема российско-латвийский отношений. Становится вопрос о том, что же делать президенту США. Если он выведет все американские войска с мировой сцены, мир погрузится в хаос.
Стоит заметить, что это не первое упоминание Латвии в сериалах от Netflix. Последний раз нашу страну вспомнили во втором сезоне сериала "Конец ***го мира" (в оригинале - The End of the F***ing World).