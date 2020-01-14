Видео: В сериале от Netflix вновь упомянули Латвию

Сюжет сериала построен на появлении нового мессии. На Ближнем Востоке объявляется человек, который привлекает сотни тысяч людей. За ним выстраивается армия последователей. Для кого-то он самозванец, но другая часть считает его святым.

Человек по имени Аль-Масих становится влиятельным и способным изменить мир к лучшему. Но не все встречают мессию с распростертыми объятиями.

В одной из серий можно заметить упоминание о Латвии. В момент, когда героиня читает новости в интернете, она доходит до статьи про скопление российский войск на границах Латвии.

Почему создатели сериала выбрали такой странный способ показать Латвию - через конфликт с Россией - неизвестно.

Как пишет издание TMV, в сериале рассматривается не только тема российско-латвийский отношений. Становится вопрос о том, что же делать президенту США. Если он выведет все американские войска с мировой сцены, мир погрузится в хаос.