Иран: есть первые задержанные по делу о сбитом авиалайнере

На данный момент не уточняется число задержанных. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что государство проведет расследование катастрофы, отметив, что ошибка была непростительной, и ответственность не ляжет на одного конкретного человека, сообщает телеканал "Дождь".

Как сообщалось ранее, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, Boeing 737-800 "Международных украинских авиалиний" потерпел крушение. Погибли все пассажиры и члены экипажа — 176 человек.

Самолет ошибочно был оценен как "враждебный Ирану самолет", поэтому военные его сбили, не осознавая истинных последствий своих действий, ранее было сказано в распространенном сообщении армии Ирана.