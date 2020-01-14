Иран: есть первые задержанные по делу о сбитом авиалайнере

В Иране задержаны несколько человек, которых подозревают по делу о сбитом украинском авиалайнере под Тегераном. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на представитель юстиции Ирана Голамхосейна Эсмаили.
На данный момент не уточняется число задержанных. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что государство проведет расследование катастрофы, отметив, что ошибка была непростительной, и ответственность не ляжет на одного конкретного человека, сообщает телеканал "Дождь".
Как сообщалось ранее, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, Boeing 737-800 "Международных украинских авиалиний" потерпел крушение. Погибли все пассажиры и члены экипажа — 176 человек.
Самолет ошибочно был оценен как "враждебный Ирану самолет", поэтому военные его сбили, не осознавая истинных последствий своих действий, ранее было сказано в распространенном сообщении армии Ирана.
Галерея: Крушение авиалайнера в Иране