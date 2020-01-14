Фото ⟩ Небольшой канадский остров, где, возможно, поселятся принц Гарри и Меган

Принц Гарри и Меган Маркл, которые приняли решение отказаться от королевских обязанностей и жить самостоятельно, замечены на полуострове Саанич - части острова Ванкувер, который находится на севере от Виктории, столицы канадской провинции Британская Колумбия.

В конце прошлого года принц Гарри и Меган Маркл провели там шесть недель отпуска. Возможно, именно этот остров выберет молодая пара для жизни в Канаде.

На этом небольшом канадском острове живут порядка 20 тысяч человек, в основном пенсионеры. На острове царит тихая и размеренная жизнь, на улочках поселков разместились небольшие сувенирные лавки и кафе. Жители острова не отрезаны от цивилизации - на материк можно добраться на пароме.

Местные жители видели принца с супругой, но предпочли никак это не комментировать, так как уважение к частной жизни - один из местных обычаев.

Однако некоторые обитатели острова обеспокоены перспективой наплыва любопытных туристов, желающих подловить на камеру принца Гарри и его семью.