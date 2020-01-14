Панарин провёл лучший матч в НХЛ и вышел на третье место в гонке бомбардиров

В этом матче Панарин забросил две шайбы и сделал три результативные передачи. Теперь на счету российского форварда 67 (26+41) очков в 45 матчах. Отметим также, что Панарин продлил результативную серию (4+8) до 4 игр.

Таким образом, Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ, где его опережают лишь нападающим "Эдмонтон Ойлерз" Коннору Макдэвиду (71 очко) и Леону Драйзайтлю (70).

Что касается клубной гонки бомбардиров, то Панарину в "Рейнджерс" нет равных. Россиянин уверенно лидирует, опережая Райана Строума на 25 очков.