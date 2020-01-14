В центре Риги произошла авария с участием автомобиля Госполиции
Во вторник утром, 14 января, в Риге, на перекрестке улиц Кр. Барона и Гертрудес, произошла авария с участием автомобиля Госполиции.
Всего в аварии участвовали два автомобиля - машина Госполиции, ехавшая на вызов, и легковой автомобиль марки Ford.
Как выяснил TVNET в Госполиции, пострадавших в аварии нет.
По предварительной информации, полицейский автомобиль ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.
Детали происшествия выясняются.