Вт, 14.01.2020
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В центре Риги произошла авария с участием автомобиля Госполиции
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ФОТО: TVNET

Во вторник утром, 14 января, в Риге, на перекрестке улиц Кр. Барона и Гертрудес, произошла авария с участием автомобиля Госполиции.

Всего в аварии участвовали два автомобиля - машина Госполиции, ехавшая на вызов, и легковой автомобиль марки Ford.

Как выяснил TVNET в Госполиции, пострадавших в аварии нет.

По предварительной информации, полицейский автомобиль ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. 

Детали происшествия выясняются. 

ФОТО: TVNET

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