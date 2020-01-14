Вт, 14.01.2020
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Инспекция: в смерти от бешенства в Даугавпилсе нет вины врачей

ФОТО: Pixabay

В Даугавпилсских медучреждениях завершилась проверка по факту смерти женщины от бешенства. Как сообщает Государственная инспекция здравоохранения, халатность врачей не обнаружена. 

Проверка проходила в Даугавпилсской региональной больнице и Даугавпилсской психоневрологической больнице, сообщила представитель инспекции Сайва Лусте. В ходе проверки выяснилось, что пациентка получила медицинскую помощь в соответствии состоянию здоровья. Ее наблюдали, лечили и проверяли надлежащим образом.

Инспекция призывает учитывать тот факт, что бешенство является заболеванием с летальным исходом. 

Как уже ранее сообщал TVNET, умершая от бешенства женщина была госпитализирована в начале декабря. Изначально врачи не могли понять, в чем причина ее проблем со здоровьем, поскольку у нее не было всех симптомов, характерных для бешенства. Невролог пришел к выводу, что у пациентки, скорее всего, проблемы со здоровьем психического характера, поэтому она была доставлена в психоневрологическую больницу, где и умерла. Только после смерти у женщины было диагностировано бешенство.

После этого случая в SPKC сообщили, что два последних случая заболевания бешенством среди животных в Латвии были зарегистрированы в 2012 году, а последние случаи бешенства среди людей в Латвии были зарегистрированы в 1993, 1996 и 2003 годах.

В каждом случае было зарегистрировано заболевание и смерть только одного человека. В 2015 году Латвии был присвоен статус страны, свободной от бешенства.

Вирус бешенства вызывает острый энцефалит у всех теплокровных животных Бешенство всегда заканчивается смертью больного животного или человека, но болезнь можно предотвратить с помощью вакцинации.

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