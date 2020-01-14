Rīgas satiksme: шеф теперь Озолс, Якринса - уволили

Во вторник, 14 января, совет муниципального предприятия Rīgas satiksme отозвал с поста члена правления Эмила Якринса, а его коллега - Элина Эпалте-Друлле написала заявление об уходе, сообщила представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.

Во вторник проходит заседание совета предприятия, на котором решается вопрос о председателе и его заместителе, а также, возможно, изменениях в составе правления.

Член совета Нормунд Нарвайшс заявил, что заместитель председателя пока не выбран, и никаких решений об изменениях в правлении не принято.

Озолс был восстановлен в совете в понедельник, 13 января, вместе с ранее отстраненными Андреем Панченко и Нормундом Нарвайшсом. Они будут временными членами совета, а постоянные будут выбраны в ходе конкурса.

За последние месяцы это не первые изменения в составе совета и правления Rīgas satiksme.

Как сообщалось, 13 января держатель долей капитала Rīgas satiksme, исполнительный директор Риги Юрис Радзевич решил сместить с должности главу совета предприятия Роланда Клинциса.

Клинцис был назначен в совет в декабре прошлого года, когда, став держателем долей капитала Rīgas satiksme, его назначил вице-мэр Риги Друвис Клейнс.