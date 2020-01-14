Из-за долгов с молотка пустят усадьбу Бланкенфельде

Как свидетельствует информация латвийских присяжных судебных исполнителей, с 2007 года усадьбой заведовал бывший руководитель производителя лекарств Grindeks Валдис Якабсонс.

Якабсонс приобрел усадьбу в 2007 году и с ходом времени восстановил здания, а также дополнительно к гостиничной деятельности начал производить продукты из выращенного на собственных лугах - бузины, яблок, огурцов.

Посаженные в 17-м веке на территории усадьбы деревья бузины были приведены в порядок, посажены новые, и на производстве из цветков и ягод бузины создаются соки, сиропы и вино. В усадьбе оборудован музей звонков, в нем размещена коллекция звонков Якабсона, являющаяся крупнейшей в Балтии.

Недвижимость состоит из трех участков земли площадью более 30 гектаров, трех жилых зданий и восьми вспомогательных зданий.

Недвижимость имеет несколько обременений и ипотеку в пользу Citadele banka на 375 000 евро, а в пользу государства на 5 444,77 евро.