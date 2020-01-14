СМИ: Юхансоне утвердят на должности генерального секретаря Еврокомиссии

Юхансоне выполняет обязанности генерального секретаря с лета прошлого года, когда с должности ушел ее предшественник Мартин Зелмайр. С тех пор из аутсайдера среди кандидатов на эту должность она превратилась в фаворита, пишет Politico.

В 2015 году тогдашняя чрезвычайный и полномочный посол Латвии в постоянном представительстве ЕС Юхансоне была назначена на должность заместителя генерального секретаря Еврокомиссии.

Кандидатами на должность генерального секретаря Еврокомиссии являются также Жан Эрик Паке (Франция), который руководит сейчас Генеральным секретариатом по исследованиям и инновациям, и Даниэль Кальеха Креспо (Испания), который руководит Генеральным директоратом по окружающей среде.