Вт, 14.01.2020
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Юхансоне утверждена генеральным секретарем Еврокомиссии

Илзе Юхансоне

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Илзе Юхансоне во вторник была утверждена на должности генерального секретаря Еврокомиссии, написал в твиттере министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Он поздравил Юхансоне с назначением, заявив, что коллегия комиссаров ЕС "сделала отличный выбор, подтверждающий способности и опыт Илзе в европейских и международных делах". Ринкевич пожелал Юхансоне успехов на самой высокой должности в гражданской службе ЕС.  

Юхансоне выполняет обязанности генерального секретаря с лета прошлого года, когда с должности ушел ее предшественник Мартин Зелмайр. С тех пор из аутсайдера среди кандидатов на эту должность она превратилась в фаворита, пишет Politico.

В 2015 году тогдашняя чрезвычайный и полномочный посол Латвии в постоянном представительстве ЕС Юхансоне была назначена на должность заместителя генерального секретаря Еврокомиссии.

Юхансоне работала в МИД с 2008 года, была заместителем госсекретаря, руководителем дирекции ЕС. Перед тем, как начать работать в МИД, занимала высокие посты в министерствах иностранных дел и юстиции. 

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