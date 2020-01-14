Юхансоне утверждена генеральным секретарем Еврокомиссии

Илзе Юхансоне во вторник была утверждена на должности генерального секретаря Еврокомиссии, написал в твиттере министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Он поздравил Юхансоне с назначением, заявив, что коллегия комиссаров ЕС "сделала отличный выбор, подтверждающий способности и опыт Илзе в европейских и международных делах". Ринкевич пожелал Юхансоне успехов на самой высокой должности в гражданской службе ЕС.
Юхансоне выполняет обязанности генерального секретаря с лета прошлого года, когда с должности ушел ее предшественник Мартин Зелмайр. С тех пор из аутсайдера среди кандидатов на эту должность она превратилась в фаворита, пишет Politico.
В 2015 году тогдашняя чрезвычайный и полномочный посол Латвии в постоянном представительстве ЕС Юхансоне была назначена на должность заместителя генерального секретаря Еврокомиссии.
Юхансоне работала в МИД с 2008 года, была заместителем госсекретаря, руководителем дирекции ЕС. Перед тем, как начать работать в МИД, занимала высокие посты в министерствах иностранных дел и юстиции.