В Одни Ворота: Обзор Суперкубка Испании, который "Реал" выиграл в 11-й раз
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
- Обзор финала Суперкубка Испании по футболу
36-й розыгрыш впервые прошёл по новому формату "финала четырёх". В турнире приняли участие оба финалиста Кубка Испании и две лучшие команды чемпионата Испании сезона-2018/2019, которые не квалифицировались через финал Кубка.
В итоге на стадионе Короля Абдалла Спортс Сити в Джидде (Саудовска Аравия) играли такие гранды испанского и мирового футбола как "Барселона", "Валенсия", а также мадридские "Реал" и "Атлетико".
Обзор сенсационного полуфинала, в котором "Барса" уступила Атлетико, а также главные моменты финала.
- Обзор книги "Советский спорт. Век футбола"
Основные вехи развития советского футбола, в числе которых сорванные матчи против Испании в 1960-м и Чили в 1974-м, рассказ о том как рекрутировали сильных футболистов представители "Спартака" и ЦСКА, как к советским командам приезжали спортсмены из Страны Басков, а московское "Динамо" провело сенсационные гастроли по Англии в 1945-м.