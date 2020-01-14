В Одни Ворота: Обзор Суперкубка Испании, который "Реал" выиграл в 11-й раз

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Обзор финала Суперкубка Испании по футболу

36-й розыгрыш впервые прошёл по новому формату "финала четырёх". В турнире приняли участие оба финалиста Кубка Испании и две лучшие команды чемпионата Испании сезона-2018/2019, которые не квалифицировались через финал Кубка.

В итоге на стадионе Короля Абдалла Спортс Сити в Джидде (Саудовска Аравия) играли такие гранды испанского и мирового футбола как "Барселона", "Валенсия", а также мадридские "Реал" и "Атлетико".

Обзор сенсационного полуфинала, в котором "Барса" уступила Атлетико, а также главные моменты финала.

Обзор книги "Советский спорт. Век футбола"