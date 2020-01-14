Пургайле: в этом году в Латвии может сократиться число банков

По ее словам, сейчас банки в Латвии делятся на две группы - те, которые обслуживают в основном местных клиентов, и десять других банков, которые ранее специализировались на обслуживании иностранцев и сейчас меняют модель бизнеса.

Среди этих десяти банков у некоторых смена модели бизнеса проходит успешно, и уже весной они могут войти в первую группу. Однако до сих пор остаются банки, у которых трансформация идет нелегко.

"Не могу утверждать, что в конце этого года количество банков будет таким же, как в начале года", - сказала Пургайле.

Главные причины проблем в том, что банкам не ясна их будущая ниша в бизнесе или же имеются сложности с привлечением дополнительного капитала, чтобы начать кредитование. Есть и такие банки, которые не особенно хотят отказываться от рискованных клиентов.

На вопрос депутатов, у скольких банков могут возникнуть проблемы, Пургайле ответила, что таких банков не более трех, и, даже если у них будут проблемы, влияние этих банков на общество и экономику незначительно.