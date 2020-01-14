"Согласие" и блок "Риге!" не участвуют в рассмотрении бюджета Рижской думы

Бюджетная комиссия Рижской думы рассматривала сегодня бюджет самоуправления на 2020 год, но представители партнеров по коалиции, "Согласия" и депутатского блока "Риге!", не участвовали в заседании, хотя именно их голоса нужны для утверждения бюджета.
Перед заседанием коротко о приоритетах бюджета журналистов информировал председатель Рижской думы Олег Буров и главы комитетов - представители партии "Честь служить Риге" (ЧСР).
Делать сообщение о бюджете на пресс-конференции не явились представители "Согласия", возглавляющие комитет по делам транспорта и сообщения, а также комитет городской собственности.
Не выступил и руководитель комитета городского развития Алексей Росликов, представляющий фракцию независимых депутатов.
Вице-мэры Друвис Клейнс и Анна Владова сообщили агентству LETA, что переговоры с ЧСР ведутся на уровне руководителей фракций, и предложение об отзыве Бурова пока не отозвано. Владова сказала, что от ЧСР поступило предложение отозвать подписи, которое будет рассмотрено.