"Согласие" и блок "Риге!" не участвуют в рассмотрении бюджета Рижской думы

Бюджетная комиссия Рижской думы рассматривала сегодня бюджет самоуправления на 2020 год, но представители партнеров по коалиции, "Согласия" и депутатского блока "Риге!", не участвовали в заседании, хотя именно их голоса нужны для утверждения бюджета.