Вт, 14.01.2020
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"Согласие" и блок "Риге!" не участвуют в рассмотрении бюджета Рижской думы

Здание Рижской думы

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Бюджетная комиссия Рижской думы рассматривала сегодня бюджет самоуправления на 2020 год, но представители партнеров по коалиции, "Согласия" и депутатского блока "Риге!", не участвовали в заседании, хотя именно их голоса нужны для утверждения бюджета. 

Перед заседанием коротко о приоритетах бюджета журналистов информировал председатель Рижской думы Олег Буров и главы комитетов - представители партии "Честь служить Риге" (ЧСР).

Делать сообщение о бюджете на пресс-конференции не явились представители "Согласия", возглавляющие комитет по делам транспорта и сообщения, а также комитет городской собственности.

Не выступил и руководитель комитета городского развития Алексей Росликов, представляющий фракцию независимых депутатов. 

Вице-мэры Друвис Клейнс и Анна Владова сообщили агентству LETA, что переговоры с ЧСР ведутся на уровне руководителей фракций, и предложение об отзыве Бурова пока не отозвано. Владова сказала, что от ЧСР поступило предложение отозвать подписи, которое будет рассмотрено. 

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