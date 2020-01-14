Ассоциация: ситуация с доступным жильем в нескольких городах критическая

Плохое техническое состояние существующих многоквартирных домов и отсутствие доступных для аренды квартир в латвийских городах являются двумя наиболее важными проблемами, которые необходимо срочно решить, считает исполнительный директор LLPA Виктор Валайнис.

Он отметил, что муниципалитеты больше всего страдают от нехватки доступного жилья - в нескольких городах Латвии ситуация критическая. На данный момент обновление жилого фонда в Латвии идет вяло, большинство жилых домов строятся в Риге, сообщил Валайнис.

Существует нехватка квартир для работающих в регионах врачей, педагогов. Также острую нехватку доступных жилплощадей чувствуют коммерсанты за пределами Риги, которые испытывают большие трудности в привлечении новых сотрудников, а без работников развитие бизнеса невозможно. В настоящее время в крупнейших городах, представленных в LLPA, за исключением столицы, не хватает как минимум 1500 квартир.

LLPA считает, что больше тянуть нельзя, и государство в сотрудничестве с самоуправлениями должно разработать и ввести эффективную жилищную политику, которая была бы направлена как на обновление и содержание существующего жилищного фонда, так и на строительство нового, доступного жилья.

Чтобы способствовать обновлению жилищного фонда, важно расширить возможности для утепления зданий, которое в данный момент финансируются только из структурных фондов Европейского союза, считает LLPA. Правительство вместе с муниципалитетами должно искать решения и делать все возможное для привлечения частных инвестиций в эту область, предоставляя жителям современные финансовые инструменты.

Как сообщалось, Госконтроль в ходе ревизии пришел к выводу, что безопасность жилых зданий в Латвии ухудшается, а контроль за их соответствием требованиям безопасности не работает должным образом.

"Констатированное в ходе аудита является причиной для серьезной озабоченности. Законы вроде бы есть, контролеры вроде бы контролируют, владельцы якобы содержат, но состояние домов ухудшается у нас на глазах", - заявила госконтролер Элита Круминя на пресс-конференции по результатам ревизии соответствия требованиям безопасности зданий, находящихся в ведении самоуправлений.

Она добавила, что тысячи жителей Латвии проживают в собственных или арендованных квартирах муниципальных многоквартирных домов, многие из которых опасны для здоровья и жизни.

Член совета Госконтроля Эдгар Корчагин заявил, что, согласно результатам аудита, менее 50% жилых зданий прошли хотя бы визуальный осмотр для оценки их общего состояния. В результате не составлено никаких планов обслуживания зданий и смет необходимых работ.

"Плата за обслуживание домов часто очень низка, например, четыре или восемь центов за квадратный метр. На эти деньги ничего нельзя сделать. Возможно, только вести делопроизводство или косить траву, но провести капитальный ремонт за такую плату невозможно," - подчеркнул Корчагин.