Вт, 14.01.2020
Почему я торгую именно на рынке? Я здесь уже с 90-х годов. Рынок притягивает. Если открыть какой-то "эко-шмеко" магазинчик, то туда сложно привлекать людей - на рынке их значительно больше! Раймонд, работник Рижского центрального рынка

ВИДЕО ⟩ Понедельник - день тяжелый! Под Ригой водитель перепутал полосы движения

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Кто же не слышал или сам не использовал выражение, что понедельник - день тяжелый, ведь, каким бы не был конец недели, вернуться в рабочий ритм не легко.

На видео, размещенном в Intagram-аккаунте Sadursme.lv, возможно, запечатлен один из случаев, когда водитель после выходных утром в понедельник просто запутался.

Конечно, по видео непонятно, едет человек на работу, или же наоборот - спешит домой, однако неоспорим тот факт, что Volkswagen Passat 90-х годов выпуска мчится по Даугавпилсскому шоссе между Ригой и Огре с другой стороны разделительного барьера. Хорошо хоть, что включил аварийки!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ