ВИДЕО ⟩ Понедельник - день тяжелый! Под Ригой водитель перепутал полосы движения

На видео, размещенном в Intagram-аккаунте Sadursme.lv, возможно, запечатлен один из случаев, когда водитель после выходных утром в понедельник просто запутался.

Конечно, по видео непонятно, едет человек на работу, или же наоборот - спешит домой, однако неоспорим тот факт, что Volkswagen Passat 90-х годов выпуска мчится по Даугавпилсскому шоссе между Ригой и Огре с другой стороны разделительного барьера. Хорошо хоть, что включил аварийки!