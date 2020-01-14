Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

По сообщениям источника, Смолов сделал предложение 17-летней Юмашевой и пара планирует узаконить отношения в 2021 году. Кроме того, "7 дней" сообщают, что свадебную церемонию решено провести на острове Сент-Барт. Именно там сейчас отдыхают будущие муж и жена.

Как сообщает издание со ссылкой на окружение пары, возраст Юмашевой совсем не смущает Смолова, а их разница в возрасте - не смущает родственников. Напомним, что футболисту в феврале исполнится 30 лет.

Слухи об их романе появились ещё в конце 2019-го, но пара не афишировала свои отношения. Первое совместное фото Смолов в своём Instagram разместил лишь в январе.

Мария Юмашева - младшая из внучек Бориса Ельцина, дочь экс-главы администрации президента России Валентина Юмашева и экс-советника президента Татьяны Юмашевой. "Спорт-Экспресс" сообщает, что Мария родилась в Лондоне и всю жизнь живёт за границей.