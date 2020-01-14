До 15 лет тюрьмы: в Эстонии хотят отменить любые поблажки для пьяных водителей

"Если сейчас, например, признанного виновным в убийстве наказывают сроком от шести до пятнадцати лет тюрьмы, то по сути за такого же содержания дорожное нарушение, которое совершено в пьяном виде, наказывается сроком всего от трех до двенадцати лет тюрьмы. При сравнении этих преступлений непонятно, почему наказания разные. Поэтому наказания должны быть уравнены", - сказал Хельме.

По словам министра, также следует рассмотреть ужесточение наказания для пьяных водителей.

"Наказание за первый случай вождения в пьяном виде должно быть увеличено с трех до четырех лет с минимальным сроком тюремного заключения в один год. Кроме того, следует рассмотреть вопрос, надо ли в случае первого наказания человека в качестве дополнительного наказания отбирать водительские права", - сказал Хельме.

Хельме сказал, что последние трагические события на Сааремаа показали, что пьяные водители по-прежнему являются проблемой для безопасности на дорогах Эстонии. Министр внутренних дел направил министру юстиции, министру социальных дел и министру экономики и коммуникаций предложения, как уменьшить вероятность появления на дорогах пьяных водителей.

"Почти все составы правительств обращали внимание на проблемы дорожных преступлений. Наказания становились строже, но, учитывая последние события и глядя на статистику последних лет, можно сказать, что лишь небольшое ужесточение наказаний не решит проблему, - сказал Хельме. – Число ДТП с пострадавшими, когда водитель автомобиля был пьян, остается прежним".

"Даже с 0,5 промилле опьянения вероятность водителя попасть в ДТП в сравнении с трезвым водителем возрастает в три раза, а вероятность попасть в роковое ДТП возрастает уже в пять раз. Поэтому важно, чтобы государство реагировало на действия такого уровня опасности решительно и безотлагательно", - сказал министр.