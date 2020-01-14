Латвия может не достигнуть поставленных целей по сокращению числа пострадавших в ДТП

В 2020 году может быть не достигнута выдвинутая Латвией цель по уменьшению числа пострадавших в ДТП, говорится в рассмотренном правительством докладе, в котором оцениваются итоги выполнения плана дорожной безопасности на 2017-2020 годы.
Латвия поставила цель в период с 2010 по 2020 год уменьшить количество погибших и тяжело пострадавших в ДТП наполовину.
В 2010 году в ДТП пострадали 218 человек, и цель состояла в том, чтобы к 2020 году уменьшить их количество до 109. В 2017 году в ДТП погибли 136 человек, в 2018 году - 148. Согласно плану, в 2017 году количество погибших в ДТП не должно было превышать 131 человека, в 2018 году - 124.
Также не удалось сократить количество тяжело пострадавших в автоавариях. В 2010 году их было 569, в 2020 году должно быть 284. В 2017 году тяжелые травмы в ДТП получили 496 человек, в 2018 году - 542.
По данным Минсообщения, в 2010 году показатель количества погибших на 100 аварий составлял 6,8, в 2017 году - 3,5 (при целевом показателе 4,4), а в 2018 году - 3,7 при целевом показателе 4,1. В 2020 году это соотношение должно составить 3,4.
Министерство отмечает, что прогресс есть, и больше всего уменьшилось количество погибших мотоциклистов и их пассажиров - в 2017 году их было на 50% меньше, в 2018 году - на 30,8% меньше.
Также цель достигнута по уменьшению числа погибших из-за неправильно выбранной скорости движения. Зато количество получивших тяжелые травмы велосипедистов в 2018 году превысило целевые показатели на 28%, а в 2018 году - на 195,7%.