Вт, 14.01.2020
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В Китае земля "поглотила" автобус: погибли шесть человек

ФОТО: AFP/SCANPIX

В китайском городе Синьцзинь вечером в понедельник на дороге внезапно образовалась огромная яма, в которую провалился автобус и несколько пешеходов - погибли минимум шесть человек, а еще 16 получили ранения, сообщает ВВС.

Синьцзинь - столица провинции Циньхай на западе Китая.

Инцидент произошел на автобусной остановке у одной из местных больниц.

Как свидетельствует видео, снятое камерами наблюдения, перед обрушением земли был слышен взрыв.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Как сообщают китайские СМИ, ширина ямы составляла почти десять метров.

Сначала под землю провалился автобус, несколько пешеходов бросились на помощь, чтобы попытаться спасти находящихся в нем людей, но обрушение земли продолжилось, в результате чего в дыру упали еще несколько человек.

Пока что неизвестно, сколько человек в момент происшествия находились в автобусе.

ФОТО: AFP/SCANPIX

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