В Китае земля "поглотила" автобус: погибли шесть человек

Синьцзинь - столица провинции Циньхай на западе Китая.

Инцидент произошел на автобусной остановке у одной из местных больниц.

Как свидетельствует видео, снятое камерами наблюдения, перед обрушением земли был слышен взрыв.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Как сообщают китайские СМИ, ширина ямы составляла почти десять метров.

Сначала под землю провалился автобус, несколько пешеходов бросились на помощь, чтобы попытаться спасти находящихся в нем людей, но обрушение земли продолжилось, в результате чего в дыру упали еще несколько человек.

Пока что неизвестно, сколько человек в момент происшествия находились в автобусе.