В Китае земля "поглотила" автобус: погибли шесть человек

В китайском городе Синьцзинь вечером в понедельник на дороге внезапно образовалась огромная яма, в которую провалился автобус и несколько пешеходов - погибли минимум шесть человек, а еще 16 получили ранения, сообщает ВВС.
Синьцзинь - столица провинции Циньхай на западе Китая.
Инцидент произошел на автобусной остановке у одной из местных больниц.
Как свидетельствует видео, снятое камерами наблюдения, перед обрушением земли был слышен взрыв.
Как сообщают китайские СМИ, ширина ямы составляла почти десять метров.
Сначала под землю провалился автобус, несколько пешеходов бросились на помощь, чтобы попытаться спасти находящихся в нем людей, но обрушение земли продолжилось, в результате чего в дыру упали еще несколько человек.
Пока что неизвестно, сколько человек в момент происшествия находились в автобусе.