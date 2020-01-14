"Динамо" потерпело третье "сухое" поражение в последних четырёх матчах

Матч завершился победой российской команды со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Отметим, что для рижан это поражение стало четвёртым подряд. В трёх из четырёх последних матчей "Динамо" не смогло забросить ни одну шайбу.

В первом периоде СКА владел инициативой, но первую заброшенную шайбу зрители увидели лишь за 6 минут до конца второго игрового отрезка - хозяев вывел вперёд Йори Лехтеря.

В заключительном периоде рижане ещё дважды позволили хоккеистам СКА забросить шайбу в ворота Яниса Вориса. На 12-й минуте отличился Владимир Ткачёв, а спустя всего 13 секунд Евгений Кетов установил окончательный счёт в матче - 3:0.

В текущем сезоне "Динамо" и СКА встречались уже трижды и каждый раз сильнее оказывались хоккеисты из Санкт-Петербурга.

Отметим, что из-за травм рижской команде не может помочь сразу ряд игроков, среди которых вратари Андрей Макаров и Александр Салак, а также полевые - Лаурис Дарзиньш, Виталий Павлов, Кристап Зиле, Оскар Бартулис, Кристап Сотниекс, Рихард Маренис и Мэтью Майоне.

Следующие три матча "Динамо" проведёт в Риге - 21 января против ХК "Сочи", 25 января против "Адмирала" и 28 января против "Сибири".