Как на Западе: в Эстонии начали появляться сообщества мигрантов, не желающих интегрироваться

Хельме сообщил журналистам, что в Эстонии формируются "нуклеарные сообщества" иммигрантов.

По словам министра внутренних дел, это люди, которые и в Эстонии хотят жить внутри своих этнических сообществ и не хотят находить контакты с новой окружающей их жизнью.

"С одной стороны, международные обязательства и чисто человеческий подход говорят нам, что мы должны поддерживать этих людей, посредством поддержки и пособий интегрировать их и находить им рабочие места. С другой стороны, мы видим, что эти пособия зачастую дают этим людям жить изолированной жизнью и не контактировать с достаточной активностью с нашей повседневной жизнью и окружающей средой", - сказал Хельме.

Как сказал министр внутренних дел, проблемы, связанные с иммиграцией, до сего времени знакомые жителям Западной Европы, добрались и до Эстонии. "Крайне наивно считать, что эти же проблемы не возникнут и у нас", - сказал министр.

По словам Хельме, появление в Эстонии этих проблем связано с двумя главными источниками иммиграции — приездом в Эстонию на учебу и связанное с ним воссоединение семей. "Мы видим, что здесь появляются проблемы и очень быстро разрастаются общины людей из разных стран", - пояснил министр.

Он привел в пример, что в течение последних двух лет в Эстонии стремительно разрослись общины выходцев из Индии и Нигерии.

Генеральный директор департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер сказал, что полиция пока не видит в иммиграции большой проблемы для безопасности в Эстонии. "Но мы пристально следим за процессом. Сейчас опасности нет, - заверил Вахер. - У нас еще есть определенное время, мы следим за тем, как развиваются дела у общин". Вместе с тем руководитель полиции отметил, что времени осталось не так много.

"Вот если мы сейчас что-нибудь сделаем неправильно, эта опасность немедленно возрастет. Поэтому крайне важно следить за тем, что делают Финляндия и Швеция, как в решении таких вопросов ведет себя Германия", - сказал Вахер.

Хельме добавил, что и по оценке полиции безопасности, иммигранты держатся в Эстонии обособленно, формируя этнические сообщества, хотя численно они пока не так велики, чтобы представлять проблему для общества.

"Мы никогда не можем исключить одиночных инцидентов, но систематической проблемы у нас нет".

"Мы изучаем эти вопросы со всей серьезностью, обучаем полицейских поближе знакомиться с другими культурами, работать в мультикультурном обществе", - добавил Вахер.

Руководитель полиции отметил, что возможно, что "некоторые общины, разрастаясь, могут начать формировать свои ритуалы и нередко такие ритуалы носят преступный характер".

По данным регистра народонаселения, количество граждан Нигерии и Индии за два последних года резко возросло.

Если по состоянию на 1 января 2018 года в Эстонии проживали 435 граждан Нигерии, то на 1 января 2019 года в Эстонии их насчитывалось уже 600 человек и на 1 января 2020 года — 713. В сравнении с началом прошлого года численность граждан Нигерии в Эстонии выросла на 18,8 процента.