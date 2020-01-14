Швеция получила от НХЛ за Родриго Аболса $250 000. Латвия - в восемь раз меньше

Козиолс в интервью отметил, что всего НХЛ за подготовку Аболса заплатила 280 тысяч, но из этой суммы LHF получила только 30 000 долларов.

Это потому, что нынешнее соглашение с НХЛ предусматривает, что большую часть вознаграждения получает та страна за пределами родины, в которой хоккеист до подписания договора с НХЛ провел два или более сезонов.

"Считаю, что это нечестно и неправильно. Как вообще можно измерить то, кто подготовил Родриго Аболса? Процентуальное разделение суммы между нами и шведами - не честное. Это признают и сами шведы", - сказал в интервью Козиолс.

Хорошая новость в том, что этот конкретный договор с НХЛ заканчивается именно в этом году, после окончания сезона. LHF уже сейчас ведет переговоры о новом договоре, который латвийская сторона попытается сделать более выгодным для себя.

"Случай Аболса еще не самый дикий. Куда больнее нам было с [вратарем Артуром] Шиловым. LHF за его подготовку не получит ничего. Это потому, что НХЛ не выплачивает компенсации за игроков, у которых был договор с клубом КХЛ. Это из-за соревнования НХЛ и КХЛ", - рассказал генеральный секретарь LHF

18-летний Шилов в КХЛ не провел ни одного матча, однако он подписал договор с рижским "Динамо", играя в молодежном клубе "Рига". Сейчас вратарь представляет клуб OHL "Барри Кольтс".

В свою очередь 42-летний нападающий Аболс в этом сезоне играет в клубе НХЛ "Спрингфилд Тандербердс", но перед этим он два сезона провел в Швеции.