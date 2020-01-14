Швеция получила от НХЛ за Родриго Аболса $250 000. Латвия - в восемь раз меньше

Шведская хоккейная федерация за подготовку латвийского нападающего Родриго Аболса к карьере в Северной Америке получила от НХЛ 250 тысяч долларов, в разговоре с Hokeja blogs указал генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации (LHF) Виестурс Козиолс.
Козиолс в интервью отметил, что всего НХЛ за подготовку Аболса заплатила 280 тысяч, но из этой суммы LHF получила только 30 000 долларов.
Это потому, что нынешнее соглашение с НХЛ предусматривает, что большую часть вознаграждения получает та страна за пределами родины, в которой хоккеист до подписания договора с НХЛ провел два или более сезонов.
"Считаю, что это нечестно и неправильно. Как вообще можно измерить то, кто подготовил Родриго Аболса? Процентуальное разделение суммы между нами и шведами - не честное. Это признают и сами шведы", - сказал в интервью Козиолс.
Хорошая новость в том, что этот конкретный договор с НХЛ заканчивается именно в этом году, после окончания сезона. LHF уже сейчас ведет переговоры о новом договоре, который латвийская сторона попытается сделать более выгодным для себя.
"Случай Аболса еще не самый дикий. Куда больнее нам было с [вратарем Артуром] Шиловым. LHF за его подготовку не получит ничего. Это потому, что НХЛ не выплачивает компенсации за игроков, у которых был договор с клубом КХЛ. Это из-за соревнования НХЛ и КХЛ", - рассказал генеральный секретарь LHF
18-летний Шилов в КХЛ не провел ни одного матча, однако он подписал договор с рижским "Динамо", играя в молодежном клубе "Рига". Сейчас вратарь представляет клуб OHL "Барри Кольтс".
В свою очередь 42-летний нападающий Аболс в этом сезоне играет в клубе НХЛ "Спрингфилд Тандербердс", но перед этим он два сезона провел в Швеции.
Интересно, что в феврале прошлого года президент LHF Айгар Калвитис в интервью TVNET рассказал, что Латвия не получит и деньги за нападающих НХЛ Теодора Блюгера и Рудольфа Балерса.