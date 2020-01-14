Гибель украинского "Боинга": а можно ли было не лететь из Тегерана?

Кроме того, по его словам, самые свежие нотамы попадают на дисплеи электронных аэронавигационных систем, которыми пользуются пилоты при составлении плана полета. Самые распространенные - Jeppesen (подразделение корпорации Boeing) и Lido (входит в Lufthansa group). Обе системы действительно предоставляют возможность получать нотамы.

"Лучше свалить домой"

Формально запрет на полеты для американских пилотов не имел никакого отношения к украинскому самолету. Неизвестно также, знали ли они о запрете.

По словам пилота одной из российских компаний, с которым беседовала Би-би-си, находиться в стране, в которой говорят о войне с США, было некомфортно.

"Лучше свалить домой... У пилота такая психология - все проблемы на земле. В воздухе нет проблем, в воздухе я со всем справлюсь, там ситуация зависит только от меня. А когда здесь куча входящих, непонятно, за что цепляться и ничто от тебя не зависит, в этом случае человек чувствует себя некомфортно", - сказал пилот.

Маловероятно, сказал он, чтобы командир воздушного судна принял бы решение в такой ситуации отказаться от полета.

В свою очередь Пантелеев отмечает, что если бы все-таки такое решение было принято, то последствия его были бы непростыми. "Решить вопросы с вывозом пассажиров наземным путем, альтернативно. Самолет перегнать пустым", - говорит он.

По словам эксперта, у перевозчика, возможно, возникли бы проблемы со страховой компанией. "Не у всех авиакомпаний в их взаимодействии со страховыми компаниями корректно или правильно для такой ситуации прописаны военные риски. Иногда страховые компании дают оговорку, что страховка не покрывает военные риски", - сказал он.

"Штатный режим"

На пресс-конференции 10 января руководство МАУ рассказало, что до и после рейса PS752 из этого аэропорта были выполнены еще несколько вылетов. "Аэропорт продолжил работать в штатном режиме, как будто ничего не было", - сказал Игорь Сосновский.

Би-би-си связалась с авиакомпанией Austrian Airlines, которая была среди тех, кто выполнял рейсы в этот аэропорт 8 и 9 января.

A320 австрийской компании вылетел из Тегерана в Вену в 00:33 UTC (в 03:33 по местному и по московскому времени) рейсом OS872, то есть через 23 минуты после того, как FAA закрыла небо над Ираном для американских самолетов.

"На момент начала выполнения рейса OS872 ночью 8 января не было никакой информации о каких-либо ограничениях по соображениям безопасности, ни от аэропорта, ни от других организаций", - рассказали в компании.

Получив утром 8 января американские нотамы, Austrian Airlines прекратили все транзитные полеты над Ираном и Ираком и отменили рейсы в иракский город Эрбиль. Рейс из Вены в Тегеран днем 8 января был задержан на шесть часов - в компании ждали, пока Иран не предоставит им гарантии безопасности.