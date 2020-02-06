Мне уже есть 18 лет.

Экстравагантная художница Екатерина (Katya Miracle) уже во второй раз примет участие в БДСМ-шоу на эротической выставке Erots. 34-летняя девушка - ныне востребованная фетиш-модель, которая предоставляет БДСМ-услуги за пределами Латвии.

В прошлом году Екатерина рассказывала, как открыла для себя новую нишу удовольствий. Ей хотелось расширить свои возможности, ведь принимать участие в эротических фотосессиях для нее – не в новинку.

Русский TVNET связался с героиней и узнал, как ее жизнь поменялась после прошлогоднего выступления.

Изначально девушка решилась поучаствовать в шоу, потому что хотела расширить свои возможности. Ею двигало любопытство, желание сделать свою жизнь более разнообразной и преодолеть свои комплексы.

"Мне всегда импонировали данные образы и тематика. Я люблю кожу, латекс, плетки и т. п. На мой взгляд, в этом есть что-то приятное и заманчивое", - делилась с нами год назад героиня.

Тогда она еще работала на обычной работе в офисе, но стремилась заниматься и чем-то другим. Родные всегда были в курсе ее увлечений.

- Ты мне тогда рассказывала, что работаешь в офисе. Сейчас это все еще твоя основная работа?

- Нет, с офисной работой я закончила практически сразу после Erots, в прошлом году.

- После Erots поступили другие предложения о работе?

- Нет, я сама поняла и почувствовала, что пришла пора что-то поменять в своей жизни. И решила искать работу за пределами Латвии. Сейчас я снова, так сказать, на распутье, пытаюсь найти свое место в жизни - определиться со страной, где мне лучше всего жить.

Екатерина подчеркивает, что между БДСМ и порно есть огромная разница.

ФОТО: личный архив Katya Miracle

"Это не так, я не в "порноиндустрии". Многие путают понятия. Год назад я занималась эротической фотографией - да, но у меня направление по теме фетишей, и сейчас я в основном работаю в сфере БДСМ. Да, я фетиш/БДСМ модель и также провожу приватные БДСМ-сессии за границей", - пояснила девушка.

- Расскажи подробнее, что такое "приватные БДСМ-сессии"? То есть я правильно понимаю, что люди заказывают БДСМ-услуги у тебя? Но это именно фетиш, без интима?

- Каждому свое... Люди не будут интересоваться тем, что им неинтересно... Тема БДСМ на самом деле обширная и глубокая. БДСМ - субкультура, это ролевые игры, в которые входят господство и подчинение.

Это нарушение некоторых табу через доминирование и подчинение.

Как объяснила Екатерина, практикующие БДСМ часто используют различные сексуальные игрушки (веревки, наручники, ошейники, кляпы, плети, костюмы и т. д.).

Но во всем есть очень строгие правила.

Три главные вещи, которые соблюдаются теми, кто практикует БДСМ, - добровольность, разумность и безопасность.

- Если не секрет, то сколько стоят такие услуги?

- Существуют закрытые сообщества, в которые можно попасть - узнать что-то новое из этой сферы, подобные встречи бесплатны. Касательно приватных сессий за границей - воздержусь от ответа, ибо сейчас как у нас в Латвии, так и заграницей кризис не заканчивается.

В целом не буду утверждать, что данная сфера легкая. Тоже немалый стресс. Учитывая, что не все общество способно с пониманием относиться к подобному.

ФОТО: личный архив Katya Miracle

- Тебе не кажется, что сейчас отношение к эротике, фетишу, да и вообще к порноиндустрии стало мягче? Ведь столько уже об этом говорят...

- Отчасти, наверно, мягче, да, но я стараюсь не обращать внимания на отзывы окружающих. В моем кругу общения в основном позитивное отношение к подобным вещам.

- Выходит, что в Латвии, если ты хочешь попробовать БДСМ, то найти подобные сообщества легко. Что стоит учитывать тому, кто решил сделать первый шаг в этом направлении?

- Наше латвийское сообщество недавно меня исключило из своего круга, что было весьма неприятно, непонятно: у меня произошел личный конфликт с одной девушкой прямо в мой день рождения. Позже меня попросили публично принести извинение - я сказала, что мне нечего ответить в данный момент. Как вижу, меня не все позитивно воспринимают у нас в Риге, но я стараюсь быть адекватным человеком и не быть злопамятной, хотя прихожу в сотый раз к выводу, что лучше быть самой по себе. Те люди, которым может быть интересен мир фетишей и БДСМ, так или иначе всегда без проблем находят меня через социальные сети, через знакомых.

Вообще, когда я окунулась в эту сферу, мой партнер Виктор предупреждал, что будет нелегко. Вечный контроль, дисциплина. Но зачастую вижу, что с дисциплиной вообще сложности в обществе. И так нелегко жить в наше время, но я все равно не сдаюсь и стараюсь быть на позитиве и оставаться человеком.

Екатерина объяснила, что она разочарована тем, что происходит в Риге в сфере БДСМ. Тем не менее ее вновь позвали выступить на Erots.

"Огорчило, что мой постоянный партнер не захотел в этом году выходить на сцену по причине того, что считает меня не слишком опытной, но я и не утверждаю, что я мастер. Однако не исключаю того, что в ближайшем будущем мы все же порадуем чем-то новым наших поклонников, и наш дуэт Latvian BDSM Duo пока не объявляю закрытым. Я всегда учусь, каждый день, и так всегда", - отмечает она.

Галерея: Екатерина и Виктор

Девушке удалось найти человека, который согласился выступить с ней на Erots.

"Скоро вернусь в Ригу, и будем готовиться к выступлению. Узнаю для себя много нового, так как в этот раз будут совершенно другие программа и техники. Постараюсь не разочаровать тех, кто меня поддерживает и ждет чего-то нового", - вдохновленно сказала Екатерина.

- Как думаешь, а в Латвии люди все еще боятся говорить о своих эротических фантазиях? Ведь, казалось бы, мир стал совсем другим.

- Да, зачастую стесняются сказать. Всему свое время, даже в сфере БДСМ.