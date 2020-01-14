Ср, 15.01.2020
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В Испании на химзаводе произошел взрыв

Взрыв на химзаводе в Испании

ФОТО: David Oliete / AP

Вечером во вторник произошел взрыв на территории химического завода в Испании, недалеко от портового города Тарагона в Каталонии. В регионе объявлено чрезвычайное положение, так как начался обширный пожар, в результате которого в воздух с дымом выделяются химические вещества.

В округе чувствуется задымление, тысячам местных жителей посоветовали оставаться дома и не открывать окна, не проветривать помещения. Предупреждение относится и на ближайшие города и деревни. Как сообщают местные СМИ, взрыв люди слышали и ощущали на расстоянии 50 километров.

Закрыты близлежащие дороги и улицы, закрыто движение поездов. Проходит эвакуация окрестностей.

Минимум шесть человек ранены - двое из них получили тяжелые ранения. Один человек погиб, еще один считается пропавшим без вести.

Причина взрыва пока неизвестна; ответственные службы назвали взрыв "химической аварией".

Галерея: Взрыв на химзаводе в Испании

Пользователи соцсетей активно делятся видео с места происшествия. В прибрежном городе Тарагоне живет около 800 000 жителей, он находится примерно в 115 километрах на юго-запад от Барселоны.

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