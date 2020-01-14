В Испании на химзаводе произошел взрыв: в воздух выделяются химические вещества

В округе чувствуется задымление, тысячам местных жителей посоветовали оставаться дома и не открывать окна, не проветривать помещения. Предупреждение относится и на ближайшие города и деревни. Как сообщают местные СМИ, взрыв люди слышали и ощущали на расстоянии 50 километров.

Закрыты близлежащие дороги и улицы, закрыто движение поездов. Проходит эвакуация окрестностей.

Минимум шесть человек ранены - двое из них получили тяжелые ранения. Один человек погиб, еще один считается пропавшим без вести.

Причина взрыва пока неизвестна; ответственные службы назвали взрыв "химической аварией".

Галерея: Взрыв на химзаводе в Испании

Пользователи соцсетей активно делятся видео с места происшествия. В прибрежном городе Тарагоне живет около 800 000 жителей, он находится примерно в 115 километрах на юго-запад от Барселоны.

VIDEO: Moment of the explosion at a chemical plant near Tarragona, Catalonia.pic.twitter.com/gTwneq4iXW — Josep Goded (@josepgoded) January 14, 2020

Spanish officials are urging people to stay indoors after an explosion was reported at a chemical plant in Tarragona, Spain killing at least 1 person and injuring at least 6 others pic.twitter.com/D1XMWpAmT3 — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 14, 2020

DEVELOPING: Massive explosion at a chemical industrial plant in the city of #Tarragona in #Catalonia, #Spain. People around the area are being evacuated and there's a large presence of firefighters and other emergency services present.pic.twitter.com/e49OsgOUkS — 🌐FNR- FRUM NEWS REPORT🌐 (@FrumNewsReport) January 14, 2020