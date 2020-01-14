В Испании на химзаводе произошел взрыв: в воздух выделяются химические вещества

Вечером во вторник произошел взрыв на территории химического завода в Испании, недалеко от портового города Тарагона в Каталонии. В регионе объявлено чрезвычайное положение, так как начался обширный пожар, в результате которого в воздух с дымом выделяются химические вещества.
В округе чувствуется задымление, тысячам местных жителей посоветовали оставаться дома и не открывать окна, не проветривать помещения. Предупреждение относится и на ближайшие города и деревни. Как сообщают местные СМИ, взрыв люди слышали и ощущали на расстоянии 50 километров.
Закрыты близлежащие дороги и улицы, закрыто движение поездов. Проходит эвакуация окрестностей.
Минимум шесть человек ранены - двое из них получили тяжелые ранения. Один человек погиб, еще один считается пропавшим без вести.
Причина взрыва пока неизвестна; ответственные службы назвали взрыв "химической аварией".
Галерея: Взрыв на химзаводе в Испании
Пользователи соцсетей активно делятся видео с места происшествия. В прибрежном городе Тарагоне живет около 800 000 жителей, он находится примерно в 115 километрах на юго-запад от Барселоны.
VIDEO: Moment of the explosion at a chemical plant near Tarragona, Catalonia.pic.twitter.com/gTwneq4iXW— Josep Goded (@josepgoded) January 14, 2020
Spanish officials are urging people to stay indoors after an explosion was reported at a chemical plant in Tarragona, Spain killing at least 1 person and injuring at least 6 others pic.twitter.com/D1XMWpAmT3— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 14, 2020
DEVELOPING: Massive explosion at a chemical industrial plant in the city of #Tarragona in #Catalonia, #Spain. People around the area are being evacuated and there's a large presence of firefighters and other emergency services present.pic.twitter.com/e49OsgOUkS— 🌐FNR- FRUM NEWS REPORT🌐 (@FrumNewsReport) January 14, 2020
BREAKING NEWS | 🇪🇸 A chemical factory explodes in #Tarragona (Spain). One person has died and there are currently 6 injured. pic.twitter.com/eYoqWTLLbX— RECHES REPORT (@RechesReport) January 14, 2020