В Латвии выросли цены на проезд в общественном транспорте

В автобусах проезд подорожает на 0,10 евро, в поездах на 0,1 евро, если нынешняя цена не превышает 1,90 евро, и на 0,2 евро, если нынешняя цена выше 1,90 евро.

До 10% будет увеличена скидка на билеты, купленные электронным способом, при условии, если цена одноразового билета превышает 2,10 евро.

Как пояснили в Автотранспортной дирекции, цены на проезд в автобусах и поездах не менялись последние семь лет, а расходы на обеспечение маршрутов значительно выросли.