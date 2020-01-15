На Саркандаугаве празднование дня рождения превратилось в кровопролитие

Полицейские Зиемельского участка отправились в один из домов Саркандаугавы - они получили информацию о том, что в одной из квартир находится труп мужчины с несколькими колотыми ранами. Примечательно то, что звонивший и не старался скрыть то, что сам и является убийцей.

"На месте происшествия находился и виновник, который был задержан. Как выяснилось, это был пасынок мужчины, который и совершил убийство. По данному факту начат уголовный процесс, мужчина уже задержан. В данный момент он отказывается давать показания, но все указывает на то, что он будет виновным", - рассказал начальник Зиемельского участка Госполиции Рижского региона Янис Барздайнис.

Встреченные во дворе дома люди, которые зафиксировали появление полицейского автомобиля, рассказали, что убитый - их сосед. Оказалось, что трагедия произошла во время празднования 66-летия погибшего.

Начат уголовный процесс по факту убийства. Вскоре подозреваемый будет доставлен в суд, где стражи закона попросят суд его арестовать.