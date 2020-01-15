Ср, 15.01.2020
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ФОТО ⟩ Лучшие кадры с ралли Дакар в Саудовской Аравии

ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix. TVNET kolāža

В данный момент в Саудовской Аравии продолжается ралли Дакар 2020. Представляем вашему вниманию самые впечатляющие фотографии с уже проведенных девяти этапов.

С 1979 по 2007 год самое сложное сложное в сезоне испытание для гонщиков и техники называло своим домом Африку. В 2008 году соревнования были отменены из-за повышенного риска нападения террористов в Мавритании, а с 2009 по 2019 год включительно ралли Дакар проходило по другую сторону Атлантического океана - в Южной Америке. В этом году местом проведения ралли избрана Саудовская Аравия.

Пока спортсмены продолжают путь к финишу, предлагаем посмотреть на чудесные природные картины и самые яркие моменты состязания в Саудовской Аравии, где жителей и их верблюдов несколько дней назад, между прочим, удивил снег.

Галерея: Лучшие кадры с ралли Дакар 2020

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