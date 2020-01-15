ФОТО ⟩ Лучшие кадры с ралли Дакар в Саудовской Аравии

В данный момент в Саудовской Аравии продолжается ралли Дакар 2020. Представляем вашему вниманию самые впечатляющие фотографии с уже проведенных девяти этапов.
С 1979 по 2007 год самое сложное сложное в сезоне испытание для гонщиков и техники называло своим домом Африку. В 2008 году соревнования были отменены из-за повышенного риска нападения террористов в Мавритании, а с 2009 по 2019 год включительно ралли Дакар проходило по другую сторону Атлантического океана - в Южной Америке. В этом году местом проведения ралли избрана Саудовская Аравия.
Пока спортсмены продолжают путь к финишу, предлагаем посмотреть на чудесные природные картины и самые яркие моменты состязания в Саудовской Аравии, где жителей и их верблюдов несколько дней назад, между прочим, удивил снег.
Галерея: Лучшие кадры с ралли Дакар 2020
Desert snow for the first time in north Saudi Arabia - Tabuk ❄️ pic.twitter.com/DBPwHX3A4K— Khulud (@5sky13) January 12, 2020