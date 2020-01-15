Прекратите использование и верните в магазин: IKEA отзывает термокружки

IKEA призывает всех покупателей вернуть товар в магазин IKEA и получить полный возврат уплаченной стоимости товара. Термокружка TROLIGTVIS, произведённая в Италии, безопасна в использовании и отзыву не подлежит.

Безопасность товаров IKEA – главный приоритет компании. Все товары IKEA постоянно проходят проверки и должны соответствовать мировым стандартам качества и собственным требованиям.

Недавно компания IKEA получила результаты тестов, в которых указано, что в термокружках, которые были произведены в Индии, уровень миграции дибутилфталата (ДБФ) превышает допустимые границы, однако риск того, что это будет иметь мгновенное негативное влияние на здоровье, очень низок.

IKEA запретила использование фталатов в товарах, которые соприкасаются с едой. Продажа термокружек произведённых в Индии приостановлена и товар отозван с рынка для дальнейшего расследования.

Терокружка TROLIGTVIS в продаже с октября 2019 года. IKEA призывает всех покупателей кружки TROLIGTVIS, где указано, что она сделана в Индии ("Made in India"). Вернуть товар в магазин IKEA и получить полный возврат стоимости. Чек для возврата этого товара не требуется.