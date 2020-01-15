В США самолет вылил топливо на школы

Во время аварийной посадки топливо может быть сброшено, однако делать это можно только на большой высота и над особо установленным местами.

Самолет авиакомпании Delta Airlines вернулся в аэропорт в связи с проблемой двигателя.

Выливание топлива из самолета коснулось минимум шести местных школ. Легко пострадали минимум 60 человек.

В начальной школе Кадахи Парк, которая находится в 26 километрах от аэропорта, в момент выливания топлива снаружи находились два класса.

"Я очень зла. Это начальная школа, здесь маленькие дети", - сказала мэр Кадахи Элизабет Алкантар.

Delta Airlines подтвердился, что пассажирский самолет освободился от топлива, чтобы снизить вес во время посадки.