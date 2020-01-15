Ср, 15.01.2020
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В США самолет вылил топливо на школы

ФОТО: SIPA/Scanpix

Недалеко от Международного аэропорта Лос-Анджелеса пассажирский самолет во время аварийной посадки вылил топливо на несколько школ. Минимум 60 людям, главным образом детям, оказана помощь при раздражении кожи и затрудненном дыхании, сообщает ВВС.

Во время аварийной посадки топливо может быть сброшено, однако делать это можно только на большой высота и над особо установленным местами.

Самолет авиакомпании Delta Airlines вернулся в аэропорт в связи с проблемой двигателя.

Выливание топлива из самолета коснулось минимум шести местных школ. Легко пострадали минимум 60 человек.

В начальной школе Кадахи Парк, которая находится в 26 километрах от аэропорта, в момент выливания топлива снаружи находились два класса.

"Я очень зла. Это начальная школа, здесь маленькие дети", - сказала мэр Кадахи Элизабет Алкантар.

Delta Airlines подтвердился, что пассажирский самолет освободился от топлива, чтобы снизить вес во время посадки.

Инцидент расследуется.

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