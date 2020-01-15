Минфин готовит предложения по изменениям в налоговой системе

Он подчеркнул, что планируется не "массовая реформа" налоговой системы, а улучшения, чтобы сделать применение налогов более справедливым и недружественным по отношению к теневой экономике.

Справедливо ли это, если в конечном итоге все ожидают одинакового здравоохранения, социальных гарантий и образования для своих детей? Нужно искать, что мы могли бы сделать, чтобы выровнять все это, чтобы все равномерно вносили деньги в систему", - сказал Кариньш.