Ср, 15.01.2020
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Минфин готовит предложения по изменениям в налоговой системе

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija

Министерство финансов в начале февраля может выступить с первоначальным предложением по изменениям в налоговой системе, заявил сегодня в передаче TV3 "900 секунд" премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он подчеркнул, что планируется не "массовая реформа" налоговой системы, а улучшения, чтобы сделать применение налогов более справедливым и недружественным по отношению к теневой экономике.

"Многие начинают понимать, что большинство работающих платят налоги по одному режиму, а другие совершенно легально платят меньшие налоги.

Справедливо ли это, если в конечном итоге все ожидают одинакового здравоохранения, социальных гарантий и образования для своих детей? Нужно искать, что мы могли бы сделать, чтобы выровнять все это, чтобы все равномерно вносили деньги в систему", - сказал Кариньш. 

Предложение Минфина по изменениям в налоговой системе будет обсуждаться в обществе, среди экспертов и в Сейме.   

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