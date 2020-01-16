ФОТО: Пресс-фото

Латвийская зима – время, когда нам всем не хватает красок вокруг. Наша погода совсем не радует пушистым белым снегом, а дневной свет мы видим несколько часов в день. В такое время года мы чаще обычного используем домашнее освещение, неотъемлемой частью которого являются LED лампочки.

Про обычные LED лампочки уже много сказано, и мы знаем про все их особенности. Однако прогресс не стоит на месте и уже появились LED лампочки, которыми можно управлять с обычного мобильного телефона.

Philips Hue LED лампочки обладают огромной палитрой цветов – 16 миллионов вариантов. С помощью мобильного приложения на вашем телефоне можно выбрать любой цвет, которым осветить комнату. Также, такие LED лампочки можно синхронизировать с музыкой или фильмом, превратив свою комнату в кинотеатр или танцпол. Или установить их как будильник – вместо невыносимого громкого звука вас разбудит мягкий солнечный рассвет.

ФОТО: Пресс-фото

Для того, чтобы Philips Hue LED лампочки функционировали, необходим мобильный телефон и блок управления Hue Bridge, который подключается к вашему роутеру и розетке. Синхронизировав все вместе, вы можете с легкостью менять настроение комнаты. Холодный белый свет поможет вам сконцентрироваться, теплые желтые оттенки напомнят закат солнца и летний вечер, расслабив вас после тяжелого дня. Яркие тона поднимут настроение и создадут атмосферу веселой вечеринки.

Если у кого-то из ваших знакомых близится праздник, хотим дать вам отличную идею для подарка! LED лампочки или светильники от Philips Hue могут стать прекрасным сюрпризом! Это оригинальный и технологичный подарок, который не оставит вас без внимания. Также, такой подарок будет очень практичным, ведь им можно пользоваться каждый день в течении всего года!