Сводка: сколько ДТП и пожаров произошло во вторник

В минувшие сутки в автоавариях пострадали 19 человек, в том числе три пешехода и один велосипедист, сообщили в Госполиции. В свою очередь Государсвтенная пожарно-спасательная служба 11 раз выезжала на пожары, в одном из которых пострадали люди.