Ср, 15.01.2020
Городом, особенно в кризис, не может управлять человек, который стал мэром только потому, что он предыдущие 10 лет удачно носил чемоданы за нужными людьми. Нил Ушаков, депутат Европарламента и бывший мэр Риги

Сводка: сколько ДТП и пожаров произошло во вторник

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ФОТО: LETA/Ivars Soikāns

В минувшие сутки в автоавариях пострадали 19 человек, в том числе три пешехода и один велосипедист, сообщили в Госполиции. В свою очередь Государсвтенная пожарно-спасательная служба 11 раз выезжала на пожары, в одном из которых пострадали люди. 

Во вторник зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 14 с пострадавшими.

Задержано четверо водителей в состоянии алкогольного опьянения и один в состоянии наркотического опьянения.

Оформлено 163 протокола о превышении скорости. 

Что касается пожаров, то всего их было в минувшие сутки 11 - пять в Риге, еще два в других городах, в регионах - четыре. Также сотрудники ГПСС провели 16 спасательных операций и получили семь ложных вызовов. 

Стоит отметить, что за 15 дней 2020 года в Латвии зарегистрировано 194 пожара, в них пострадали 13 человек, два человека погибли. 

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