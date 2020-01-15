Сводка: сколько ДТП и пожаров произошло во вторник

В минувшие сутки в автоавариях пострадали 19 человек, в том числе три пешехода и один велосипедист, сообщили в Госполиции. В свою очередь Государсвтенная пожарно-спасательная служба 11 раз выезжала на пожары, в одном из которых пострадали люди.
Во вторник зарегистрировано 98 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 14 с пострадавшими.
Задержано четверо водителей в состоянии алкогольного опьянения и один в состоянии наркотического опьянения.
Оформлено 163 протокола о превышении скорости.
Что касается пожаров, то всего их было в минувшие сутки 11 - пять в Риге, еще два в других городах, в регионах - четыре. Также сотрудники ГПСС провели 16 спасательных операций и получили семь ложных вызовов.
Стоит отметить, что за 15 дней 2020 года в Латвии зарегистрировано 194 пожара, в них пострадали 13 человек, два человека погибли.