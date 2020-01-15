Конор Макгрегор: "Я пил всю неделю перед боем с Хабибом"

В 47-минутном интервью Макгрегор признался, что употреблял алкоголь в течение недели перед поединком с Хабибом Нурмагомедовым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018 года.

"Я пил всю неделю до боя. Не знаю, зачем я это делал. Я просто хотел этот яд", - говорит Макгрегор.

Он также отметил, что обычно так не делал и это исключение в его спортивной карьере. На сегодняшний день ирландец не употребляет алкоголь уже около четырёх месяцев.

Мало какое интервью Макгрегора может обойтись без упоминания Хабиба Нурмагомедова. Не обошлось и это. По словам ирландца, за бой против дагестанского бойца он заработал 50 миллионов долларов, а за своё возвращение ирландец планирует заработать 80 миллионов.

Также Макгрегор отметил, что хотел бы завершить 2020-й год боем против Хабиба в Москве. Напомним, что Нурмагомедов в одном из своих интервью заявил, что даст Макгрегору реванш только если ирландец одержит 10 побед. Конор считает, что эти слова вызваны страхом, который испытывает Хабиб перед возможным повторным поединком с ним.

"Хабиб может убегать от меня, но ему от меня не спрятаться. Я с нетерпением жду следующего поединка с ним. Москва - прекрасное место, как и Россия в целом. Должен сказать, русские меня очень впечатлили", - приводит слова Макгрегора Sports.ru.

Зашла речь и о поединке с Флойдом Мейвезером по правилам бокса, который состоялся летом 2017-го и завершился победой американца в 10-м раунде. Макгрегор отметил, что хотел бы провести реванш с Флойдом, в котором у американца уже не будет шансов.

Ирландец рассказал, что ему интересно проводить боксёрские поединки и он был очень близок к тому, чтобы подписать контракт на бой с Мэнни Пакьяо. Переговоры с филиппинцем идут до сих пор.

"Я хочу снова боксировать. Я получу титул чемпиона мира по боксу. Я действительно люблю бокс, я чертовски в нём хорош", - сказал Конор.