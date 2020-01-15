Эстонская ведьма Мэрилин Керро во второй раз стала мамой

Известная эстонская ведьма Мэрилин Керро поделилась счастливой новостью - она родила девочку. Теперь у ее сына Кайуса появилась сестренка.
Имя малышки счастливая мама пока не назвала, но отметила, что она родилась здоровой.
31-летняя Мэрилин Керро счастлива в отношениях с Марком Хансеном, которому в июне 2018 года подарила сына Кайуса. В прошлом году звезда "Битвы экстрасенсов" призналась, что скоро снова станет мамой.
И вот Мэрилин сообщила, что это событие произошло - она подарила первенцу сестренку.
"Наша семья очень рада сообщить о появлении на свет малышки. У нее все хорошо, как и у старшего брата Кая. Сейчас нам нужен хороший сон и время для семьи",
- написала она в паблике социальной сети.
Поклонники поспешили пожелать новорожденной здоровья и счастья.
"Еще одно чудо в доме, еще один ангелочек", "Теперь вам будет, кому передать ваш замечательный дар", - пишут фанаты.
Керро признавалась в интервьюю, что пол ребенка для нее неважен, ведь она просто рада быть мамой.
"Кайус счастлив стать старшим братом. Дети - моя любовь, вся моя жизнь - это мои дети. Желаю всем ощутить такое чувство", - обраттилась она к подписчикам.
По словам Мэрилин, в Марке она нашла идеал мужчины, поэтому решилась на создание полноценной семьи. Ранее, как известно, у нее был страстный роман с коллегой по шоу Александром Шепсом, но они часто ссорилась, а после и вовсе решили расстаться. При этом Керро говорила: "Для меня он всегда будет самым близким человеком. Я его безумно уважаю и люблю. Но мы живем отдельно. Когда люди живут не вместе, это уже не отношения".