Эстонская ведьма Мэрилин Керро во второй раз стала мамой

Имя малышки счастливая мама пока не назвала, но отметила, что она родилась здоровой.

31-летняя Мэрилин Керро счастлива в отношениях с Марком Хансеном, которому в июне 2018 года подарила сына Кайуса. В прошлом году звезда "Битвы экстрасенсов" призналась, что скоро снова станет мамой.

И вот Мэрилин сообщила, что это событие произошло - она подарила первенцу сестренку.

"Наша семья очень рада сообщить о появлении на свет малышки. У нее все хорошо, как и у старшего брата Кая. Сейчас нам нужен хороший сон и время для семьи",

- написала она в паблике социальной сети.

Поклонники поспешили пожелать новорожденной здоровья и счастья.

"Еще одно чудо в доме, еще один ангелочек", "Теперь вам будет, кому передать ваш замечательный дар", - пишут фанаты.

Керро признавалась в интервьюю, что пол ребенка для нее неважен, ведь она просто рада быть мамой.

"Кайус счастлив стать старшим братом. Дети - моя любовь, вся моя жизнь - это мои дети. Желаю всем ощутить такое чувство", - обраттилась она к подписчикам.