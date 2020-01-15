Актер Стэн Кирш, сыгравший в сериале "Горец", покончил с собой

В знаменитом сериале "Горец" он сыграл мелкого воришку, который стал другом главного героя, а впоследствии и сам обрел бессмертие. О смерти актера сообщается на официальной странице картины "Горец" в Facebook. Создатели саги и вся съемочная команда выразила искренние соболезнования.

Актер Стэн Кирш родом из Нью-Йорка. Начал свою актерскую карьеру с четырех лет. Снимался в сериалах "Горец", "Друзья" и "Главный госпиталь", а также в фильме "Месть мертвецов". В 2008 году актер основал свою актерскую студию. мужчина активно занимался режиссурой и спродюсировал два короткометражных фильма.