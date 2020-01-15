Ср, 15.01.2020
Почему я торгую именно на рынке? Я здесь уже с 90-х годов. Рынок притягивает. Если открыть какой-то "эко-шмеко" магазинчик, то туда сложно привлекать людей - на рынке их значительно больше! Раймонд, работник Рижского центрального рынка

Актер Стэн Кирш, сыгравший в сериале "Горец", покончил с собой

Стэн Кирш

ФОТО: https://www.facebook.com/highlander.official/

Американский актер Стэн Кирш скончался в своем доме в США. Известно, что 51-летний артист совершил самоубийство. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на Hollywood Reporter. 

Издание сообщает, что супруга звезды нашла его повешенным в ванной.

В знаменитом сериале "Горец" он сыграл мелкого воришку, который стал другом главного героя, а впоследствии и сам обрел бессмертие. О смерти актера сообщается на официальной странице картины "Горец" в Facebook. Создатели саги и вся съемочная команда выразила искренние соболезнования. 

Актер Стэн Кирш родом из  Нью-Йорка. Начал свою актерскую карьеру с четырех лет. Снимался в сериалах "Горец", "Друзья" и "Главный госпиталь", а также в фильме "Месть мертвецов". В 2008 году актер основал свою актерскую студию. мужчина активно занимался режиссурой и спродюсировал два короткометражных фильма. 

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