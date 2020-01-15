В декабре электроэнергия подешевела во всех странах Балтии

В Латвии цена снизилась на 14%, в Эстонии - на 15%. В обеих странах она составила 39,05 евро, сообщил независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

"Декабрь отличался более теплой погодой - количество осадков было меньше, чем в ноябре, а это обусловило рост почти наполовину производства электроэнергии на ветряных установках. В балтийских странах на цену повлияли и снизившиеся цены, и рост передающих мощностей между Белоруссией и Литвой", - сказал руководитель Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

В целом в торговой зоне Nord Pool электроэнергия в среднем подешевела на 12% до 36,79 евро за МВт/ч, в странах Северной Европы цена составила 36,28 евро. Разница между ценами в странах Северной Европы и государствами Балтии была менее 3 евро.

В декабре совокупное потребление электроэнергии в балтийских странах составило 2,5 тыс. гигаватт-часов - на 3% больше, чем в ноябре. В Латвии оно составило 644 гигаватт-часов, в Литве - 1088 гигаватт-часов, в Эстонии - 766 гигаватт-часов.