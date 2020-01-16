Мир тонет в долгах

Как сообщает CNN, во второй половине 2019-го года было достигнуто самое высокое отношение долга к ВВП в истории.

Фактически, новый рекорд был достигнут уже в октябре, когда стали известны данные за период с января по сентябрь 2019 года. Глобальный долг, в который входят задолженности домашних хозяйств (различные виды кредитов, например, ипотека), корпоративные, а также государственные займы, вырос на 9 триллионов долларов за первые девять месяцев прошлого года.

Это означает, что к концу сентября мировая задолженность достигла почти 253 триллионов долларов (227 триллионов евро).

Такие расчеты были сделаны Международным финансовым институтом, который указывает - такой высокий уровень задолженности означает, что его соотношение к валовому внутреннему продукту составляет 322%, что превышает предыдущий рекорд, установленный в 2016 году.

Кто виноват?

По оценкам, более половины этих огромных чисел образовалось от задолженностей наиболее развитых стран не в последнюю очередь. Именно развитые рынки, такие как США и Европа, держат особенно тяжелое долговое бремя на своих плечах, которое составляет до 383% к ВВП в обоих регионах.

В этом случае существует ряд стран, где задолженность жителей стала нормой. В Новой Зеландии, Швейцарии и Норвегии продолжает расти уровень долга домохозяйств, в то время как отношение государственного долга США и Австралии к ВВП достигло рекордно высокого показателя.

Уровень задолженности на развивающихся рынках, таких как некоторые азиатские и африканские страны, ниже, чем где-либо еще в мире. По данным Международного финансового института, в этих регионах он достигает 72 трлн. долларов, однако - и здесь в последние годы задолженность росла достаточно быстро.

Еще один важный рынок, на который стоит обратить внимание - Китай. Там в прошлом году отношение задолженности к ВВП достигло 310%. Это самый высокий показатель на развивающихся рынках. Инвесторы давно скептически относятся к растущему долгу. После "толчка в развитии", с которым столкнулись китайские компании в 2017 и 2018 годах, темпы роста в прошлом году замедлились, но рост долга вновь ускорился, согласно отчету Международного финансового института по глобальным долгам.

Такие новости не очень хороши в контексте экономического роста и возможной рецессии, о которой экономисты беспокоились практически весь предыдущий год. Такие огромные долги явно представляют собой реальный риск для мировой экономики. Международный финансовый институт предупреждает, что глобальные уровни долга будут продолжать расти в 2020 году, и, вероятнее всего, установят новые рекорды.

“Объемы задолженностей и кредитования будут продолжать расти. Этому будут способствовать низкие процентные ставки, которые фактически обеспечивают дешевые займы, а также мировая финансовая ситуация. По нашим оценкам, глобальная задолженность может увеличиться на 4 триллиона долларов в первом квартале 2020 года, достигнув числа 257 триллионов долларов",

говорится в отчете Международного института финансов о глобальных задолженностях.

Отмечается, что Федеральная резервная система США снизила процентные ставки даже в три раза за последний год, в то время как процентные ставки, установленные Европейским центральным банком, остаются самыми низкими с момента финансового кризиса, поразившего европейскую экономику в 2008-2010 годах.

Несмотря на очень выгодные условия кредитования, заемщики имеют множество высоких рисков. Маловероятно, что эти долги будут рефинансированы или погашены.