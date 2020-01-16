Фото: Как звезды отметили Старый Новый год

В России продолжаются праздники! Звезды с размахом встретили старый Новый год. Кто-то из знаменитостей отметил торжество в кругу любящей семьи, а кто-то смог отправиться в теплые края. Узнайте, кто загорал на солнышке, а кому в эти дни пришлось работать!
Мы поздравляем вас с уже точно наступившим Новым Годом! Желаю вам поддержки и понимания. Чтобы вторая половина не ругалась, что вы постоянно в телефоне 😂 А половине терпения и прощения. Я знаю, что настоящие здоровые отношения - это когда в паре два человека развиваются и помогают расти друг другу. Когда умеют промолчать и поддержать. Когда ты ставишь его выше себя и понимаешь, что ты уже очень высоко, так как он держит тебя на руках! Верьте в любовь, не слушайте дураков, не умеющих чувствовать и любите ❤️ С Новым Годом ❤️
Поздравляю вас со Старым Новым Годом, друзья!✨❤️ Желаю вам в эту радостную ночь дозагадать то, что вам нужно✨, но о чем вы не подумали, разливая шампанское 🥂 под первый бой курантов.😉 И, конечно, уже начать реализовать то, что все-таки успели заказать Деду Морозу!🎅🏻😍 Я же в 2020 году постараюсь только радовать вас интересными историями, классными песнями и видео.🎶🎵🎥 Ну и, конечно, отличными подарками.🎁😋 Ваша Снегурочка Анна Калашникова!😘😘 _____________ Happy new year!🥰 #старыйновыйгод #сновымгодом #состарымновымгодом #happynewyear #moscow #москва #россия #russia #поздравление #годкрысы
Дорогие друзья❤️ Поздравляю вас со Старым Новым годом, а пожелать хочу оставить все неприятное в прошлом, чтобы в новом году невероятно повезло, чтобы было много счастья и удачи, оставалась сила духа и крепкая любовь. Желаю встретить с улыбкой и счастьем в душе этот год, идти по зову сердца и достигать всех целей, искренне любить и радоваться жизни❤️ Ваша Любовь Успенская❤️ ⠀ #старыйновыйгод #успенская #happy #newyear #праздник #топ