Фото: Как звезды отметили Старый Новый год

В России продолжаются праздники! Звезды с размахом встретили старый Новый год. Кто-то из знаменитостей отметил торжество в кругу любящей семьи, а кто-то смог отправиться в теплые края. Узнайте, кто загорал на солнышке, а кому в эти дни пришлось работать!