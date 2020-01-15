Свинина за год подорожала на треть

В Литве стоимость свинины в ноябре 2019 года была на 3,5% выше, чем в октябре, и на 39,1% выше, чем годом ранее, составив 180,4 евро за 100 килограммов. В Эстонии цена на свинину за месяц выросла на 0,5% до 171,4 евро за 100 килограммов, а за год ее рост составил 18,7%.

Средняя цена свинины по Европейскому союзу (ЕС) в ноябре составила 186,4 евро за 100 килограммов, что на 2% больше, чем в октябре. За год цена на свинину в среднем по ЕС выросла на 37,3%, в том числе в Дании она увеличилась на 53,2%, в Германии - на 38,7%, в Польше - на 38,2%.