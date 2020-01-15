Елгава: дума оштрафовала сына мэра города

О прекращении договора с Ferrus и штрафе в размерt 95 тысяч евро сообщается на сайте самоуправления. Агентству LETA администрация Елгавы пояснила, что согласно договору о закупке, заключенному в 2018 году между думой и Ferrus, компания должна была совершить поставки электроавтобусов, дружелюбных для окружающей среды, а также зарядную установку.

Согласно договору, выигравшее конкурс предприятие должно предоставить четыре автобуса. Два (и зарядное устройство в том числе), в период с 4 по 15 ноября 2019 года, оставшиеся - в период с 7 по 28 февраля 2020 года.

Ferrus не выполнил договорные обязательства и не предоставил в ноябре электроавтобусы, проинформировав самоуправление, что может выполнить обязательства до 15 июня 2020 года.

Однако срок действия договора продлить нельзя, это не позволяет закон о Публичных закупках и условия Фонда когезии. Самоуправление Елгавы приняло решение воспользоваться правом и в одностороннем порядке расторгнуть договор.

После сообщения о расторжении, самоуправление выставило счет о единоразовом штрафе в размере 5% от общей суммы сделки (1,904 млн евро). Таким образом, сумма штрафа составила 95 000 евро.

Представитель Елгавской думы Эгита Венйбрега агентсву LETA пояснила, что самоуправление планирует объявить новый конкурс на поставку транспортных средств. Также она заверила, что изменения не повлияет на получения финансирования еврофондов.