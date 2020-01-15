Рэпер Гуф вызвал на бой депутата Госдумы и бывшего дзюдоиста

Российский рэпер Гуф (наст. имя Алексей Долматов) вызвал на бой бронзового призёра Олимпийских игр-2004 по дзюдо, депутата Госдумы РФ шестого созыва Дмитрия Носова.
Даём наиболее близкую к содержанию речи расшифровку:
"Носов, иди сюда, я на пляже один! Мне кажется, у нас с тобой есть недовыясненный вопрос. Где вы там тренируетесь? Хочешь, я подъеду один? Вы же там все бойцы, галустяны. Вы меня [задолбали] все. Я себе флаг России набил, знак "Аэрофлота", гранату, пистолет - вам ничего это не говорит, что я не мусорской? Может, ты мне наркоты подкинешь? Ты мне давно дорогу перешел. Я сидел в этом вашем галимом Красноярске из-за вашего Дмитрия Носова, депутата [могучего], я [разнесу] его [нафиг] за всю [фигню], что он сделал мне и Слиму", - заявил Гуф.
Кроме того рэпер разразился гневной тирадой о Красноярске, в котором его дважды задерживали за употребление наркотиков. Об этом Гуф сообщил в прямом эфире своего Instagram. В настоящий момент запись уже удалена, но всё, что попало в интернет - навсегда остаётся в интернете. Поэтому обращение Долматова можно посмотреть на YouTube.
Предупреждаем, что запись изобилует ненормативной лексикой!
В 2014-м году Гуфа задержали после выступления и заставили пройти тест на наркотики, который показал, что Гуф давал концерт под воздействием кокаина и гашиша.
В 2015 году участников группы CENTR Гуфа и Слима задержали в аэропорту Красноярска. В их крови нашли следы следы кокаина и марихуаны. Рэперов задержали на шесть суток, а инициатором ареста стало движение "Антидилер", которое возглавляет тот самый Дмитрий Носов.