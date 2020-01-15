Рэпер Гуф вызвал на бой депутата Госдумы и бывшего дзюдоиста

"Носов, иди сюда, я на пляже один! Мне кажется, у нас с тобой есть недовыясненный вопрос. Где вы там тренируетесь? Хочешь, я подъеду один? Вы же там все бойцы, галустяны. Вы меня [задолбали] все. Я себе флаг России набил, знак "Аэрофлота", гранату, пистолет - вам ничего это не говорит, что я не мусорской? Может, ты мне наркоты подкинешь? Ты мне давно дорогу перешел. Я сидел в этом вашем галимом Красноярске из-за вашего Дмитрия Носова, депутата [могучего], я [разнесу] его [нафиг] за всю [фигню], что он сделал мне и Слиму", - заявил Гуф.