Исследование: Латвия стала более благоприятной для иностранных инвесторов

Хотя в целом иностранные инвесторы по-прежнему оценивают инвестиционную привлекательность Латвии и усилия политиков по улучшению инвестиционного климата как удовлетворительные, отмечается, что наблюдаются и положительные тенденции.

Условия для инвестиций в Латвии оценивались по пятибалльной шкале. В 2019 году они оценены в 2,6 балла по сравнению с 2,5 балла в предыдущие два года.

Более положительно в прошлом году инвесторы оценили работу политиков по улучшению инвестиционного климата - если в 2018 году она оценивалась в 2,9 балла, то в прошлом - в 3,1 балла.

Как и в исследованиях предыдущих лет, зарубежные инвесторы не только оценивали инвестиционный климат в стране, но и прогресс в решении наиболее важных проблем, которые были идентифицированы в исследовании 2015 года. Результаты последнего исследования свидетельствуют о том, что демография по-прежнему является одной из основных проблем государства - демографическую ситуацию в Латвии в 2019 году инвесторы оценили всего на 1,5 балла. Кроме того, 35 из 47 иностранных инвесторов указали, что за последние 12 месяцев в этой области не произошло улучшений.

Также иностранные инвесторы в числе основных проблем назвали качество образования и науки и доступность рабочей силы. Качество образования и науки они в 2019 году оценили в 2,7 балла по сравнению с 3 баллами в 2018 году. 30 из 47 инвесторов считают, что за последние 12 месяцев в образовании и развитии науки в Латвии не было улучшений.

Доступность рабочей силы в 2019 году инвесторы оценили в 2,8 балла по сравнению с 2,7 балла в предыдущие два года. Доступность малоквалифицированной рабочей силы оценена в 2,4 балла по сравнению с 2,3 балла в 2018 году. Доступность руководящих работников оценена в 3,1 балла по сравнению с 3 баллами год назад.

39 из 47 опрошенных инвесторов не видят прогресса с точки зрения доступности рабочей силы в течение последних 12 месяцев. В то же время они отмечают, что повысилась эффективность труда - в 2018 году ее оценка составляла 2,9 балла, а в 2019 году - 3,4 балла.

Еще одним важным показателем инвестиционного климата в стране является уровень развития здравоохранения и социальной защиты, и он получил низкую оценку - как и в 2018 году, он оценен в 2,9 балла. 33 из 47 инвесторов в течение последних 12 месяцев не заметили никаких улучшений в латвийской системе здравоохранения.

В свою очередь уровень правового регулирования бизнеса в 2019 году получил оценку 3,1 балла по сравнению с 3,2 балла в предыдущие два года.

В исследовании также отмечается, что отношение к иностранным инвесторам в Латвии постепенно улучшается - если в 2016 и 2017 годах этот показатель составлял соответственно 3,2 и 3,1 балла, то в 2018 году - 3,6 балла, а в 2019 году - 3,7 балла.

Общий уровень жизни в Латвии в 2019 году оценивается в 3,8 балла, что столько же, как и в предыдущие три года.