"Конор не смог "вырубить" даже старика. Как он победит?". Макгрегор проведёт бой уже в эти выходные

19 января состоится первый турнир UFC в этом году. В октагон вернётся главная звезда ММА последних лет Конор Макгрегор, который сразится с американцем Дональдом Серроне. Возможно, именно этот поединок решит судьбу дальнейшей карьеры ирландского бойца.

Макгрегор свой последний поединок провёл в 2018-м году, когда уступил дагестанцу Хабибу Нурмагомедову. С тех пор прошло больше года. Серроне за это время провёл 5 поединков, в которых одержал три победы. Правда, последние два боя американец проиграл.

Ирландец, конечно, времени зря не терял и тренировался. Но всё же заметнее он был в социальных сетях. Макгрегор сходил на шоу "Вечерний Ургант", продвигал собственный виски, постоянно вспоминал бой с Хабибом, был обвинён в изнасиловании, ударил пожилого человека в пабе, провёл эмоциональную пресс-конференцию в Москве, после которой его поджидали дагестанцы у отеля.

В последние месяцы ирландец собрался, привёл себя в форму, начал усиленно тренироваться, перестал пить (по собственным словам) и уверенно идёт к своей цели - возвращению и победе в октагоне.

Конор Макгрегор и Иван Ургант ФОТО: скриншот с youtube.com

Что касается Дональда, то к нему вопросов гораздо меньше. 36-летний боец по кличке "Ковбой" - это своего рода народный чемпион, который готов выйти против любого соперника. Его мотивируют не деньги. Почти половину своих боёв Серроне провёл, заменяя кого-то из основных бойцов за несколько недель до боя.

Перед любым поединком Макгрегора внимания к его сопернику в разы меньше, но давайте всё же поговорим и о Серроне. Тем более, что "Ковбой" достоин того, чтобы о нём говорили.

Дональд обожает охоту, а в 2016 году из-за своего увлечения чуть не лишился глаза. "Ковбой" выстрелил из ружья, находясь верхом на лошади. По словам американца, в тот момент лошадь буквально сошла с ума. Доктора смогли спасти ему глаз, а спустя три недели он вышел в октагон и отправил в нокаут Мэтта Брауна.

Помимо охоты Дональд увлекается скалолазанием, которое также чуть не закончилось для него плачевно. В 2013-м году три из четырёх креплений выскочили и Дональд пролетел 40 метров вниз. К счастью, четвёртое крепление выдержало его вес.

Казалось бы, этого уже достаточно, чтобы снять о Серроне фильм, но вот вам ещё один факт из его биографии. В 2006 году Дональд попал в аварию на байке, сломал рёбра и порвал селезёнку. "Спорт-Экспресс" пишет, что

до приезда скорой ему самому приходилось удерживать свои кишки, которые буквально вываливались из него.

Серроне - сторонник своего тёзки Дональда Трампа, которого он поддерживал во время президентской гонки, а потом неоднократно "респектовал" его политике.

Что говорят СМИ?

Уважаемый в кругах ММА журналист ESPN Ариэль Хельвани считает, что фаворит в этом бою всё же Макгрегор.

"Конечно, много чего может произойти. Если говорить о обоих бойцах в то время, когда их сила была на самом пике, то безусловно лучшим бойцом был бы Конор. Но сейчас 2020-й год, и мы можем только гадать, насколько хорошо или плохо будет выглядеть Макгрегор после тяжёлого 2019-го года", - говорит Хельвани.

Схожих мыслей придерживается и коллега Хельвани из ESPN Марк Реймонди, который считает, что джиу-джитсу "Ковбоя", пусть и может доставить ирландцу довольно серьёзные проблемы, но всё же именно Макгрегора ожидает триумф.

"Серроне является опасным противником для любого бойца, и для Макгрегора тоже. Но я всё же в "лагере" ирландца. Думаю, что Конор победит, нокаутировав противника. И я так считаю не потому, что Серроне уже старый и его лучшие дни остались позади. По-моему, исход этого боя был бы одинаковым вне зависимости от того, когда бы его проводили", - высказал своё мнение боец Том Тейлор.

Журналист Bleacher Report Лайл Фитцсиммонс также считает, что победителем боя станет Конор. "Ирландец в целом быстрее. Это значит, что ему нужно не дать Серроне перевести бой в партер. Чем больше ответных ударов сможет нанести Конор, тем меньше вероятность, что бой продлится до конца", - высказался журналист.

Мнения бойцов

Если журналисты и букмекеры в этой дуэли по большей части отдают предпочтение ирландцу, то у коллег Макгрегора и Серроне довольно разные мысли на этот счёт. Например, восходящая латвийская звезда ММА Мадарс Флеминас, который также сражается в весовой категории до 77 кг, считает, что победу одержит именно "Ковбой".

"Мне кажется, для Макгрегора это будет очень сложный бой. Особенно потому, что он пройдёт в весовой категории до 77 кг. Вспоминая прошлые бои Макгрегора, есть весомые основания усомниться в его выдержке, к тому же он нарастил значительную мышечную массу - а чем больше мускул, тем больше нужно кислорода", - приводит слова Флеминаса портал Apollo.

"Единственное, чего следует опасаться "Ковбою" - это левой руки Макгрегора. Многие говорят, что Конор выбрал лёгкий бой. В моём представлении это совершенно не так, я считаю, что именно Серроне является фаворитом из-за своего разнообразия", - резюмировал Флеминас.

Американский боец Колби Ковингтон также отдаёт предпочтение Серроне. "Он не смог "вырубить" даже старика. Как он собирается сделать это с "Ковбоем"? Вы же все видели это видео", - иронизирует боец, имея ввиду инцидент, который произошёл в одном из пабов Дублина.

Ещё один американский боец Камару Усман также считает, что Макгрегор может проиграть из-за того, что недооценит соперника. Боец UFC Хорхе Масвидаль, в свою очередь, считает, что Макгрегор обладает отличным чувством боя и раньше других входит в ритм. По мнению Масвидаля, исход поединка зависит от тактики, которую выберет Серроне.

Ну и наконец, действующий чемпион весовой категории до 65,7 кг Александр Волкановски считает, что победа достанется Конору.

"Я с огромным уважением отношусь к обоим бойцам, но считаю, что в плане стиля это очень хороший бой для Макгрегора, и верю, что он-таки доберётся до подбородка Серроне", - поделился своими мыслями австралиец.

И пусть у каждого своё личное мнение об исходе предстоящего боя, но он, несомненно, привлечёт огромное внимание. Конечно, одной из главных причин такой популярности является возвращение Макгрегора в октагон после длительного перерыва. Но и Серроне не стоит недооценивать.

Статистика Дональда Серроне в ММА - 50 боёв, 36 побед, 13 поражений. У Конора - 25 поединков, 21 победа и 4 поражения.