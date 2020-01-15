Путин предложил назначить главу налоговой службы на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Как пишет "Медуза", глава России уже провел рабочую встречу с Мишустиным: Путин предложил ему занять должность премьер-министра, и тот согласился.
Михаил Владимирович Мишустин является доктором экономических наук. В 1992-1996 годах работал в Международном компьютерном клубе, одной из крупнейших компьютерных выставок в России. С 1998 года занимал различные государственные должности, в том числе в 1999-2004 годах являлся заместителем министра по налогам и сборам. Также он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами. В 2008 году - президент группы компаний UFG. В апреле 2010 года возглавил Федеральную налоговую службу, пишет "Медуза".
Как сообщалось, 15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.
По словам Медведева, решение принято ввиду оглашенных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным предложений о внесении изменений в Конституцию государства.