Путин предложил назначить главу налоговой службы на пост премьер-министра

Михаил Владимирович Мишустин является доктором экономических наук. В 1992-1996 годах работал в Международном компьютерном клубе, одной из крупнейших компьютерных выставок в России. С 1998 года занимал различные государственные должности, в том числе в 1999-2004 годах являлся заместителем министра по налогам и сборам. Также он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами. В 2008 году - президент группы компаний UFG. В апреле 2010 года возглавил Федеральную налоговую службу, пишет "Медуза".