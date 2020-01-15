Несмотря на санкции против Лембергса, СЗК получит государственное финансирование

Несмотря на то, что против мэра Вентспилса Айвара Лембергса, представляемая которым партия "Латвии и Вентспилсу" сотрудничает с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК), на основании так называемого закона Магнитского введены санкции США, СЗК будет получать государственное финансирование в размере 489 163 евро в год, сообщили агентству LETA в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).