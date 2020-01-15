Несмотря на санкции против Лембергса, СЗК получит государственное финансирование

Несмотря на то, что против мэра Вентспилса Айвара Лембергса, представляемая которым партия "Латвии и Вентспилсу" сотрудничает с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК), на основании так называемого закона Магнитского введены санкции США, СЗК будет получать государственное финансирование в размере 489 163 евро в год, сообщили агентству LETA в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
В бюро проанализировали, распространяются ли санкции на СЗК, и пришли к выводу, что в настоящее время нет никаких правовых оснований не выплачивать партии госфинансирование.
Однако, как указывает БПБК, СЗК обязан в своей деятельности соблюдать ограничения, предусмотренные санкциями Управления по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC), международными законами и латвийским законом о санкциях.
Согласно решению БПБК, партия "Согласие" в последующие четыре года будет получать ежегодно 800 000 евро, "KPV LV" - 643 369 евро, Новая консервативная партия - 626 420,5 евро, "Для развития/За!"- 586 964 евро, национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ - 557 129 евро, СЗК - 489 163,5 евро, "Новое Единство" - 416 535,5 евро, Латвийское объединение регионов - 169 371,5 евро, Русский союз Латвии - 136 336 евро, партия "Прогрессивные" - 106 203,5 евро.